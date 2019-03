Strage Nuova Zelanda, donna uccisa mentre tenta di salvare il marito tetraplegico (Di venerdì 15 marzo 2019) Husna Ara Parvin, una donna di quarantadue anni originaria del Bangladesh, è tra le vittime dell’attacco alle moschee in Nuova Zelanda. Secondo i suoi familiari, è stata uccisa mentre correva per cercare di raggiungere suo marito costretto su una sedia a rotelle. La coppia viveva da anni a Christchurch.



PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - LegaSalvini : ++ MORETTI (PD): STRAGE NUOVA ZELANDA FIGLIA DEL RAZZISMO E DI CERTI POLITICI… ++ - Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… -