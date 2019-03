Strage nelle moschee di Christchurch | motivazioni razziali dietro la rivendicazione

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il bilancio continua a salire e si parla già di 49 vittime per gli attentati contro le duedi, in Nuova Zelanda. L'autore dellasi chiama Tarrant Brenton. Si tratta di un ventottenne australiano, bianco. L’uomo, originario dello Stato del Nuovo Galles del Sud, sulla costa australiana posta proprio di fronte alla Nuova Zelanda, ha rivendicato l’attentato accampandofondate su convinzioni anti-immigrati. Follia razzista e terrore che emerge anche dalle testimonianze dei presenti che raccontano di attentatori che indossavano elmetti, occhiali e abbigliamento militare. La giovane premier neozelandese Jacinda Ardern ha definito gli attacchi, avvenuti intorno alle 13:40 mentre in Italia era l’1:40 del mattino, come “uno dei giorni più bui” per la Nazione, “una violenza che non ha precedenti”.Le prime indagini e gli arresti Le prime informazioni ...

