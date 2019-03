Strage in Nuova Zelanda, nel video della strage il disperato tentativo di fermare il killer (Di venerdì 15 marzo 2019) Durante la strage compiuta da Brenton Tarrant nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, uno dei fedeli ha cercato di fermare la carneficina lanciandosi contro il killer. Un gesto disperato ed eroico che però non è riuscito ad impedire la morte di 49 persone e il ferimento di altre venti.



PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - LegaSalvini : ++ MORETTI (PD): STRAGE NUOVA ZELANDA FIGLIA DEL RAZZISMO E DI CERTI POLITICI… ++ - Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… -