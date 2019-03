Strage in Nuova Zelanda | da Breivik a Luca Traini | i cattivi maestri del killer

Strage in Nuova Zelanda - il nome di Luca Traini scritto sui caricatori delle armi : Luca Traini. Il nome del ventottenne di Tolentino che il 3 febbraio 2018, a Macerata, aveva sparato contro un gruppo di immigrati africani (e per questo è stato condannato a 12 anni di carcere) era scritto sui caricatori delle armi utilizzate per la Strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Ma l’avvocato di Luca Traini, GianLuca Giulianelli, intervistato da Radio 24, ha fatto sapere che il ventottenne, sicuramente, prende le ...

La Strage in Nuova Zelanda spiegata attraverso i suoi simboli : Inoltre sul calcio, la canna, i caricatori delle armi usate per la strage sono scritti nomi e luoghi legati alla guerra tra l'Occidente e i turchi e a fatti di cronaca recenti: dalla strage compiuta ...

Strage Nuova Zelanda : fugge dall’attentato e scopre il corpo senza vita della moglie : Tra le drammatiche testimonianze della Strage in Nuova Zelanda c'è quella di un uomo che, scampato alla sparatoria, ha scoperto per caso all'esterno della moschea il corpo senza vita di sua moglie crivellato dai colpi esplosi dai neofascisti.Continua a leggere

L’auto-intervista del killer della Strage in Nuova Zelanda : “Sono fascista e razzista” : "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.Continua a leggere

Russell Crowe dopo la Strage in Nuova Zelanda : ‘Il mio cuore si spezza’ : “Morti crudeli, senza senso, senza scopo. Il mio cuore si spezza” così Russell Crowe ha twittato per commentare il dramma della strage di Christchurch in Nuova Zelanda che ha ucciso oltre quaranta persone. L’attore de Il gladiatore ha voluto in questo modo far sentire la vicinanza a tutti coloro avessero dei legami coi defunti e, in un certo senso, anche verso il suo stesso paese, teatro di questo orribile gesto. 40 dead in ...

Strage Nuova Zelanda : il racconto di un testimone nella moschea di Christchurch VIDEO | : Il racconto di un sopravvissuto alla sparatoria in cui sono morte 49 persone: L'attenatore è entrato dal cancello della moschea, "indossava un elmetto, degli occhiali, era vestito come un militare" e "...

Luca Traini si dissocia dalla Strage in Nuova Zelanda - dice il suo legale : Luca Traini si dissocerà dall'accostamento del suo nome con la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove in due attentati in moschee sono state uccise decine di persone, bilancio provvisorio 49 morti e numerosi feriti. Lo dichiara a Radio 24 l'avvocato GianLuca Giulianelli, il difensore del giovane maceratese che il 3 febbraio 2018 compì un raid nelle strade del capoluogo marchigiano ferendo a colpi di pistola sei persone di colore, tutte ...

