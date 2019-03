Storia di Elizabeth, la ragazza discriminata da Salvini che ora ha perso anche il lavoro (Di venerdì 15 marzo 2019) Elizabeth Arquinigo Pardo, la ragazza straniera che vive e lavora in Italia da anni e che vorrebbe ottenere la cittadinanza, ha scritto nei mesi scorsi al ministro Matteo Salvini. Ora ha perso il lavoro, da un giorno all'altro. In Questura a Milano, dove lavorava come interprete, le hanno detto di non presentarsi più in ufficio, senza però fornirle alcuna spiegazione.



