Stelle nello Sport | Crimi e Gyasi a Genova rappresentano lo Spezia Calcio

cittadellaspezia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Presente in modo compatto il mondoivo con il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il delegato del ConiRino Zappalà, i presidenti federali Andrea Fossati, tennis, con il ...

ParmaLiveTweet : Genoa, Zukanovic: 'Fase offensiva in miglioramento, col Parma create tante occasioni': Intervenuto alla 'Charity di… - lavocedigenova : Dalla Charity Dinner di Stelle nello Sport, 23 mila euro per la Gigi Ghirotti Onlus - Raffol44 : RT @spinax64: Sentite come esordisce #gruber nella sua trasmissione di??su caso #Sarti “Parlamentare 5 Stelle già INVISCHIATA nello SCANDALO… -