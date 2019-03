Stati Uniti | indice manifatturiero in calo ma aumentano le offerte di lavoro

Basket - Mondiali : Italia in terza fascia - evitati gli Stati Uniti : ROMA - Prepariamoci a un accoppiamento difficile per l'ItalBasket di Romeo Sacchetti che, però, ha una certezza: non incontrerà il team Usa almeno nella fase a gironi. Alla vigilia del sorteggio della ...

La vice ministra degli Esteri nordcoreana ha minacciato di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti e riprendere i test nucleari : Parlando ai diplomatici e ai corrispondenti stranieri durante una conferenza a Pyongyang, la vice ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui ha minacciato di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti e riprendere i test nucleari e missilistici. L’avvertimento è arrivato

Chi era Frank Calì - ponte di Cosa nostra tra Italia e Stati Uniti - : Il boss, ucciso davanti a casa sua a New York , era l'esponente di spicco della famiglia Gambino ed era considerato il mediatore tra le cosche statunitensi e la mafia siciliana. Secondo i magistrati ...

Clima - #fridaysforfuture : adesioni in tutti il mondo - dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti : Migliaia gli studenti in tutto il mondo che aderiranno allo sciopero per il Clima e per l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 citta’ Grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in localita’ remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione ...

FCA richiamerà 862.520 auto negli Stati Uniti a causa del mancato rispetto delle normative sulle emissioni : Mercoledì 13 marzo Fiat Chrysler automobilies (FCA) richiamerà volontariamente 862.520 veicoli negli Stati Uniti, a causa del mancato rispetto delle normative sulle emissioni. Il richiamo è stato annunciato dall’Agenzia per la protezione dell’ ambiente (EPA), in seguito a test sulle emissioni

Stati Uniti - tenta di strangolare l'autista : "Cantava canzoni di Natale fuori stagione" : Un uomo è stato arrestato in Pennsylvania negli Stati Uniti dopo aver aggredito il suo autista perché, stando alle prime ricostruzioni, quest'ultimo avrebbe cantato canzoni natalizie fuori stagione.Clayton Lucas, di 25 anni, non ha resistito nel sentire quelle canzoni di Natale cantate al di fuori delle festività e così ha reagito. È diventato furioso intorno alle 9 di mattina di lunedì passato, quando l'autista lo stava trasportando sulla Route ...

Via della Seta - Giorgetti : “Memorandum si farà - ma con paletti. Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti” : Dalle continue frecciate alla Cina, alla posizione filoatlantica dell’Italia rilanciata: “Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti“, rivendica il leghista Giancarlo Giorgetti, nella cornice del Palazzo del Vicariato, nel cuore dei palazzi romani. Di fatto, un messaggio diretto verso gli alleati di governo del M5s che spingono per siglare l’intesa commerciale con Pechino sulla nuova Via della Seta. “Vorrei ...

La sfida eurasiatica all'egemonia degli Stati Uniti : ...che il mondo necessiti di un «poliziotto globale» che eserciti un ruolo di nucleo autoritativo e intervenga per governare o ripristinare l'equilibrio nel sistema dell'ordine mondiale " in economia, ...

La lezione di Bill Browder e l’immagine che tormenta gli Stati Uniti : Roma. La storia di Michael Calvey sembra di averla letta già in “Red Notice”, il libro scritto da Bill Browder, che per primo ha raccontato il lato sommerso del rapporto tra il putinismo e chi cerca di fare affari in Russia. Dalla storia di Browder, investitore britannico nato negli Stati Uniti, e d

Boeing giù per terra. Solo gli Stati Uniti difendono il costruttore americano : Per immaginare quanto danno stia producendo l'incidente aereo di domenica al colosso aeronautico americano, può essere utile sapere che i Boeing 737 Max 8 a cui in questo momento non è consentito volare sono di più di quelli in transito nei cieli internazionali. L'elenco dei paesi e delle compagnie

Fca - richiamo volontario negli Stati Uniti per 860 mila auto : Fca richiama negli Stati Uniti 862.520 auto per le emissioni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg , sottolineando che il richiamo è il risultato dell'indagine sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ...

Disastro Ethiopian Airlines - anche il Canada blocca i Boeing 737 Max. Stati Uniti sempre più isolati : Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare temporaneamente questo modello di Boeing. anche il Canada mette a terra i 737 L'ulltimo ad annunciare la decisione di non far ...

Stati Uniti - domande mutuo in ripresa nell'ultima settimana : Nella settimana terminata l'8 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento del 2,3% dopo il -2,5% riportato la settimana prima. L'indice relativo alle ...

Boeing 737 Max 8 : gli Stati Uniti rifiutano di ritirare i modelli : La notizia è di poche ore fa: gli Stati Uniti non ritireranno la flotta di Boeing 737 Max 8 in dotazione alle compagnie aeree statunitensi, come American Air; e a niente sono valse le proteste dei sindacati dei lavoratori e le pressioni esercitate dai senatori. La FAA (Autorità Federale per l'Aviazione) ha infatti affermato che è stata effettuata una revisione approfondita dei mezzi, la quale ha ha determinato l'assenza di problemi, e che dunque ...