Stangata per il Manchester City | blocco del mercato per le prossime due sessioni

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019)in arrivo per ilda parte della Fifa. Secondo il quotidiano inglese “The Sun“, la squadra di Guardiola sarà sanzionata per aver violato le norme sul tesseramento dei calciatori minorenni. Come successo già al Chelsea, il club verrà punito coldelin entrata per ledue. Una fonte interna alla Fifa dichiara: “L‘indagine sulva avanti da tempo e ci aspettiamo che sarà annunciata una decisione molto simile a quella adottata per il Chelsea nel giro di una o due settimane, comunque molto presto“. Se dovesse essere tutto confermato la squadra inglese non potrà rafforzarsi.L'articoloper ildelper ledueCalcioWeb.

Italpress : RT @Fiaip: ?? #Immobiliare: A Torino in arrivo la 'stangata' da 12 milioni di euro. #Fiaip: “Così affossano affitti calmierati ed edilizia”… - Fiaip : ?? #Immobiliare: A Torino in arrivo la 'stangata' da 12 milioni di euro. #Fiaip: “Così affossano affitti calmierati… - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: ?? #Immobiliare: A Torino in arrivo la 'stangata' da 12 milioni di euro. #Fiaip: “Così affossano affitt… -