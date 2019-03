Spoiler Che dio ci aiuti | Ginevra realizza di essere innamorata dell' avvocato

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 - nona puntata : Suor Angela fugge con Mattia : La fortunata fiction "Che Dio ci aiuti 5" propone una nuova puntata, la nona, che andrà in onda giovedì 14 marzo su Rai 1 dalle ore 2:.20. Al centro dell'attenzione le intriganti e ingarbugliate vicende dei protagonisti del convento degli Angeli, in un mix di attualità, sorprese, sorrisi e sentimenti. Capostipite della famosa serie tv è Suor Angela, una religiosa che con la sua fede e la sua simpatia fa breccia nei cuori dei presenti al ...

Il Segreto - Spoiler : Isaac - Elsa ed il fratello di Maria tramano per smascherare Antolina : Nuovo spazio dedicato alle news de Il Segreto, la telenovella spagnola che ogni giorno conquista sempre più appassionati su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che i telespettatori scopriranno i motivi del furto compiuto da Elsa alla locanda di Matias e Marcela. Il Segreto: Isaac e Elsa tramano contro Antolina Il furto di Elsa (Alejandra Meco) alla locanda di Matias e Marcela sarà al ...

U&D Spoiler : Daffrè preferisce Giulia - la Nasti lo accusa - sostenendo che stia giocando : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de "Il Vicolo delle News", la puntata è iniziata parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Le attenzioni si sono poi spostate su Andrea Zelletta e, per finire, su Angela Nasti e Giulia Cavaglià. L'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi è da poco sul trono, ma pare aver riscosso già un grande successo. In particolare, il ...

Spoiler U&D : dopo la lite Teresa pubblica un post che fa pensare alla fine con Andrea : Continua a far parlare la liason tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Sembrava che ci potesse essere un lieto fine per la coppia ma dopo l’ultimo confronto registrato a Uomini e Donne sembra proprio di no. Ieri pomeriggio è stata registrata un’altra puntata del trono classico con Andrea e Teresa ospiti, anche stavolta si è trattato di un confronto terminato tra mille discussioni. E una canzone postata dalla ragazza in serata sembra confermare ...

Spoiler Uomini e Donne - Andrea dopo la registrazione : 'Il tempo racconterà ciò che sei' : Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti della registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta ieri, 11 marzo, agli studi Elios di Roma. Il loro incontro era molto atteso, perché non si aspettava altro che la conferma ufficiale dell'inizio della loro relazione sentimentale. Di recente l'ex corteggiatore aveva anche dichiarato di essere impegnato durante una serata in discoteca, ma il faccia a faccia al cospetto di Maria De Filippi ...

Che Dio ci aiuti 5 - Spoiler episodi 19 e 20 : Suor Angela accusata del rapimento di Mattia : Dopo la messa in onda della nona puntata della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5', giovedì 21 marzo si assisterà alla puntata finale della fiction prodotta dalla Lux Vide. Detto ciò, le anticipazioni del diciannovesimo episodio del decimo appuntamento, dal titolo "Addio", fanno notare che le dinamiche del convento saranno caratterizzate da numerosi sconvolgimenti improvvisi. Suor Angela prenderà una decisione 'dubbia' con l'intento di ...

Spoiler americani Beautiful : Flo vuole confessare a Hope che Phoebe è sua figlia : Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, di cui non si conosce la data della messa in onda in Italia, Flo sta avendo dei sensi di colpa nei confronti di Hope e più di una volta voleva rivelarle tutta la verità circa sua figlia Beth, che lei crede essere morta. La storia infatti si sta complicando, ma la figlia di Reese, Zoe, vuole che tutti resti esattamente com’è. Anticipazioni Beautiful: Reese scappa da Los Angeles Come forse ...

Che Dio ci aiuti - Spoiler del 21 marzo : Pietro coinvolto nella fuga di Suor Angela : La serie 'Che Dio ci aiuti 5' continua a sorprendere i telespettatori, che con tanta attenzione seguono le vicende dei protagonisti dello sceneggiato. Le anticipazioni del diciannovesimo episodio della decima puntata, in onda giovedì 21 marzo alle ore 21:25 e dal titolo "Addio", pongono l'attenzione intorno a delle sorprese inaspettate nella vita dei personaggi principali. Spicca il nome di Suor Angela: la religiosa deciderà di andarsene dal ...

Che Dio ci aiuti - Spoiler episodi 17 e 18 : la malattia di Eugenia è peggiorata : Ogni giovedì sera va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento con la longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti'. Nuovi colpi di scena sono pronti a sorprendere i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere le vicende dei personaggi principali dello sceneggiato. Le anticipazioni del primo episodio della nona puntata, intitolato "Istruzioni per crescere", svelano che Suor Angela verrà a conoscenza di un segreto. La donna ...

Perché il Re della Notte ne Il Trono di Spade 8 attacca Westeros? Gli ultimi Spoiler su una teoria inaspettata : I dettagli su Il Trono di Spade 8 sono relativamente scarsi, anche se manca quasi più di un mese al debutto dell'ultima stagione. Dopo tante speculazioni, teaser e foto promozionali, la HBO ha rilasciato un trailer spettacolare che anticipa il capitolo conclusivo della saga, ma c'è ancora molto altro di cui parlare. L'interprete del Re della Notte, uno dei grandi protagonisti de Il Trono di Spade 8, ha rilasciato una rara intervista a ...

Spoiler Che Dio ci aiuti : Suor Angela scossa dalla scelta di Santopaolo di partire : Continua il successo della fiction 'Che Dio ci aiuti' che, con l'arrivo della quinta stagione, ha portato nuovi cambiamenti all'interno del cast come dimostrato dall'assenza di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo. Gli Spoiler del diciassettesimo episodio della nona puntata, intitolato 'Istruzioni per crescere', sottolineano che Suor Angela verrà a conoscenza di un terribile segreto riguardo al padre di un bambino. La donna cercherà di capire cosa ...

Che dio ci aiuti - Spoiler nona puntata : Nico scopre la verità su Asia : Continua il successo della longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti', iniziata il 10 gennaio e giunta alla sua quinta stagione che, con il passare degli anni, riesce sempre a sorprendere i milioni di telespettatori. Dopo la messa in onda dell'ottavo appuntamento trasmesso su Rai uno il 7 marzo, proseguono i colpi di scena all'interno della fiction prodotta dalla Lux Vide. Gli spoiler del diciassettesimo episodio della nona puntata in onda ...

Spoiler Che dio ci aiuti : Valentina dovrà prendere una decisione sulla storia con Alessio : La serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' riesce sempre a ottenere ascolti importanti al di sopra delle aspettative. Sono previsti nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi che saranno chiamati a prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la sfera amorosa. Azzurra, ad esempio, sorpresa dalla decisione di Athos di lasciare il convento, potrebbe rinunciare alla storia d'amore con l'uomo. La confusione sentimentale di Valentina, ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - Spoiler 14 marzo : un professore denunciato dall'alunno : La fiction 'Che Dio ci Aiuti 5' continua a regalare delle sorprese inaspettate al pubblico attraverso i colpi di scena nella vita dei protagonisti. Un esempio si ritrova in Nico che è stato costretto a fare una scelta tra Ginevra e Maria mentre Azzurra inizia ad apprezzare le attenzioni di Athos. Quest'ultimo ha tentato in ogni modo di conquistare l'amore della madre di Emma, presentandosi come possibile compratore del convento. Gli spoiler del ...