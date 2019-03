“Sono un fascista a cui piace Trump”: così si presenta il terrorista che ha ucciso 49 persone

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nel documento in cui rivendicano l'attentato e la propria ferocia omicida gli assalitori delle moschee in Nuova Zelanda citano Donald Trump come "simbolo di una rinnovata identità bianca e di uno scopo comune". Se ogni volta che accade un gesto terroristico di quegli altri si corre a cercare il rabbino eccolo qui: il presidente degli USA.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...