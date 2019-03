Sollevamento pesi | Mondiali Youth 2019 | Pastukhova regola di un soffio Jabborova nei -81

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : cade un record del mondo - Dilara Narin fenomenale : Nuova nottata di gare nei Mondiali Youth di Sollevamento pesi in corso a Las Vegas, in cui sono state assegnate ben dodici medaglie d’oro, in quattro competizioni. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dai 96 kg maschili, e dal successo del turco Onur Demirci nello strappo, con la misura di 145 kg, appena uno in più del kazako Rakhat Bekbolat, vincitore però dello slancio con la misura di 179 ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : nella notte ori ad Arabia Saudita - Armenia - Perù e Messico : Nuova nottata di gare a Las Vegas, dove si sta disputando l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, che ci stanno mostrando i campioni del domani, con alcuni ragazzi che si stanno rendendo protagonisti di misure vertiginose, anche da record del mondo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dalla gara degli 89 kg maschili, e dal duello tra l’armeno Garik Karapetyan ed il ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Nasar la spunta su Narimanov nei -73 kg - dominio assoluto per Sapi e Said : La quarta giornata dei Campionati del Mondo Youth 2019 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti), si è conclusa con lo svolgimento delle finali di tre categorie di peso: -59 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Nell’unica competizione femminile di giornata l’egiziana Neama Said (esplosa alle ultime Olimpiadi Giovanili con un argento) ha fatto saltare il banco nei -59 kg con tre medaglie d’oro per ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Abdullaeva - Taisuyev e Sterckx trionfano nella terza giornata a Las Vegas : nella notte italiana si è disputata la terza giornata dei Campionati del Mondo Youth 2019 di pesistica olimpica in quel di Las Vegas (Stati Uniti), con il programma che ha visto l’assegnazione di tre titoli giovanili nelle categorie -67 kg maschili, -49 e -55 kg femminili. La prima finale del day-3 ha visto il trionfo totale dell’uzbeka Nigora Abdullaeva, capace di portare a casa tre ori con 75 kg di strappo, 90 di slancio e 165 kg ...

Sollevamento pesi – Sergio Massidda è Campione del Mondo! Strepitosa vittoria dell’azzurro a Las Vegas : Sollevamento Pesi: titolo iridato a Las Vegas per Sergio Massidda Risuona ancora l’inno di Mameli a Las Vegas dove ieri sera Sergio Massidda si è laureato Campione del Mondo Youth! L’Azzurro, neo 17enne, sale sul gradino più alto del podio nella categoria 55 kg, vincendo tre medaglie d’oro: strappo (103kg), slancio (125) e totale con 228. Una gara gestita tatticamente in modo perfetto dal DT Sebastiano Corbu e dal tecnico ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Sergio Massidda - sei un campione! Il sardo vince tre ori - è lui il futuro del movimento italiano : Arrivano buone notizie da Las Vegas, dove si sta svolgendo l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, in cui l’azzurro Sergio Massidda è riuscito a dominare la prova dei 55 kg, conquistando di forza ben tre medaglie d’oro. La prima è arrivata nello strappo, al termine di una gara accesa con l’uzbeko Ogabek Nafasov, dove il 17enne sardo ha aperto con 100 kg, allungando poi a 103 kg, mentre il rivale si è ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : al Vietnam i primi ori della rassegna - vince Do Tu Tung : Vanno al Vietnam le prime medaglie d’oro dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, grazie al successo di Do Tu Tung nella prova dei 49 chilogrammi maschili, al termine di una gara dominata su ogni fronte. Già nella prova di strappo, infatti, dopo un tentativo riuscito a 85 kg, il classe 2004 aumenta massa fino ai 95 kg, totalizzando il nuovo record mondiale di categoria, battendo di un chilogrammo il precedente primato standardizzato. ...

Nuovo record nel Sollevamento pesi : ‘La Montagna’ del Trono di Spade alza 474kg! [VIDEO] : Hafthor Julius Bjornsson, meglio conosciuto come ‘La Montagna’ de ‘Il Trono di Spade’, ha stabilito il Nuovo record di sollevamento pesi alzando ben 474kg da terra nel The Arnold Strongman Classic Siamo abituati a vederlo nei panni di Sir Gregor Clegane, spietato servitore di Cercei Lannister nella serie tv ‘Il Trono di Spade’, ma l’attore Hafthor Julius Bjornsson è anche un importante sportivo. ...

Sollevamento pesi – Bulgara Dimitrova squalificata per doping - all’azzurra Imperio l’oro degli Europei Juniores 2018 : Giulia Imperio è la nuova campionessa europea Juniores di Sollevamento Pesi: squalifica per doping la Bulgara Dayana Dimitrova A quattro mesi di distanza dagli Europei Juniores 2018 in Polonia, arriva una bella soddisfazione per l’Italia dei Pesi e per la giovane Giulia Imperio: in seguito alla positività al test antidoping dell’atleta Bulgara Dayana Dimitrova, riscontrata proprio durante la competizione internazionale, ...

Sollevamento pesi - riassegnate le medaglie degli Europei Juniores 2018 : Giulia Imperio conquista un oro e un bronzo : Quattro mesi dopo gli Europei Juniores 2018 di Sollevamento pesi, che si sono svolti lo scorso ottobre a Zamosc (Polonia), l’IWF ha deciso di riassegnare le medaglie nella categoria 48 kg vista la positività al test antidoping della bulgara Dayana Dimitrova, che aveva ottenuto tutte e tre i titoli. La nuova classifica sorride all’azzurra Giulia Imperio, che conquista così l’oro nello strappo e il bronzo nel totale. Nello strappo Imperio vince ...

Sollevamento pesi - Coppa del Mondo Fuzhou 2019 : Nino Pizzolato rientra dalla squalifica con un ottimo terzo posto nei -81 kg e si candida ad un posto per Tokyo 2020 : La prima tappa di Coppa del Mondo 2019 di Sollevamento pesi a Fuzhou (Cina) ha regalato all’Italia il recupero definitivo di Nino Pizzolato dopo la squalifica di 10 mesi imposta dalla Federazione Italiana per un episodio spiacevole ma ormai dimenticato dall’azzurro. Il 22enne nisseno non saliva su una pedana da un anno ed ha scaricato tutta la sua rabbia e voglia di riscatto in gara, dimostrandosi ancora una volta la punta di ...

Sollevamento pesi - Coppa del Mondo Fuzhou 2019 : Nino Pizzolato torna subito sul podio! Punti pesanti verso Tokyo 2020 : Il lungo calvario è concluso. Nino Pizzolato è tornato in gara dopo oltre un anno di assenza. Il bronzo conquistato ai Mondiali di Sollevamento pesi 2017 lasciava presagire un futuro radioso e tutto da scrivere. Qualche settimana dopo, tuttavia, si materializzò una pesante squalifica di 10 mesi da parte della Federazione per un episodio che il siciliano desidera in ogni modo cancellare. Il 22enne nisseno ha compreso lo sbaglio. Si è scusato, ha ...