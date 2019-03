Sky Sport Serie A 28a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 31a giornata Premier e 26a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 6 incontri in ESCLUSIVA tra il 15 e 17 marzo 2019 Premier LEAGUE 2 match in diretta, uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, con l’incrocio LONDRA-LIVERPOOL Bundesliga 4 partite della nona giornata di ritorno Tra Premier League e Bundesliga saranno 6 gli...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Australia (14 - 17 Marzo). In chiaro differita TV8 : Mai così ricca e completa: su Sky parte una nuova stagione di motori, da vivere tutta d’un fiato, con oltre 1.100 ore di Diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. La forza narrativa e l’occhio curioso del Team Motori Sky Sport, supportati da una tecnologia di altissimo...

Spal-Roma del 16 marzo andrà in onda su Sky Sport 251 : La partita Spal-Roma si giocherà sabato 16 marzo alle ore 18:00, visibile sul canale 202 di Sky e su Sky Sport 251. Chi ama la modalità streaming potrà servirsi di Sky Go. La Roma del nuovo corso di mister Ranieri ha vinto con grande sofferenza contro l'Empoli all'Olimpico per 2-1, con gol decisivo di un uomo su cui Ranieri conta molto: il ceco Patrick Schick. Se la vittoria con l'Empoli ha ridato fiducia all'ambiente, sarà fondamentale battere ...

Sky Sport Europa League Ottavi Ritorno - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Dopo la due giorni di Champions, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e...

Diretta Inter-Eintracht - match del 14 marzo in televisione su Sky Sport e online su SkyGo : Giovedì 14 marzo si disputerà il match di ritorno degli ottavi di Europa League tra l’Inter di Luciano Spalletti e l’Eintracht di Adolf Hütter. I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nella partita di andata a Francoforte, e soprattutto la prestazione di Handanovic non si è rivelata delle migliori. La partita di giovedì sarà visibile in chiaro ma anche sulle reti televisive a pagamento. Dove vedere la partita Inter-Eintracht Lo ...

Champions League - ascolti record su Sky Sport per Juventus-Atletico : Con questo risultato, Sky Sport Uno è stato il terzo canale nazionale più visto nella serata di ieri. In evidenza anche gli ascolti di 'Champions League Show' con Ilaria D'Amico e i suoi ospiti: 1.

Champions Sky Sport | Ascolti record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Una serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share...

Champions Sky Sport - ascolti record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474...

Sky Sport - Champions Ottavi #4 - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti #JuveAtleti : Con la quarta settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Tutti i match in onda live, senza...

Il calcio camminato UNVS su Sky Sport : Anche i grandi media stanno occupandosi della sezione UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, che sta promuovendo con notevoli sforzi la nuova disciplina del calcio camminato (si gioca senza correre). Recentemente infatti MediaSport Channel canale 814 del pacchetto base di Sky Italia e su Sportivi canale 213, è stato effettuato un servizio in occasione di uno stage delle Rappresentative Nazionali UNVS, tenutosi a Novarello. Il servizio ...

“Zeman è il nuovo allenatore del Real Madrid” : la gaffe di Sky Sport : “Ufficiale: Zeman nuovo allenatore del Real Madrid. Contratto fino al 2022“. Così si leggeva nella grafica dell’ultimora in sovraimpressione su Sky Sport, peccato però che ad approdare sulla panchina dei blancos fosse in Realtà Zinedine Zidane. Un errore che non è sfuggito ai telespettatori che hanno subito segnalato la cosa sui social. La gaffe è durata pochi minuti, poi subito è stata corretta dalla redazione. Colpo di scena.#RealMadrid ...

Diretta Juventus-Atletico Madrid - partita in tv e streaming stasera su SkySport e su SkyGo : Questa settimana si disputano le partite del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel corso della giornata odierna, martedì 12 marzo, è atteso il match tra Juventus e Atletico Madrid, in cui la “Vecchia Signora” proverà a ribaltare il pesante 2 a 0 subito al Wanda Metropolitano. L'incontro sarà visibile sia in tv che in streaming. Dove vedere Juventus-Atletico Madrid: partita disponibile in televisione e in streaming online Il ...

Sky Sport Champions Ottavi #4 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #JuveAtleti : Con la quarta settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Tutti i match in onda live, senza...

Chiellini a Sky Sport : “Ci vorrà anche fortuna. Noi come Ajax e United…” : Chiellini – Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa che precede la sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il capitano bianconero suona la carica in vista dell’impegno di Champions. Striglia la squadra e chiama a raccolta i tifosi. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, Allegri annuncia: “Salterà l’Atletico”, i […] More