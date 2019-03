Sky blinda X Factor fino al 2022 e Italia’s Got Talent per altre due stagioni

davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2019) Alessandro CattelanSky ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle e Syco Entertainment per Xe Italia’s Got. Lo show di SkyUno condotto da Alessandro Cattelan è stato rinnovato perquattro, almenoal; quello in onda su Tv8, invece, perdue.“Quello che abbiamo realizzatora con Xe Italia’s Gotè stato un viaggio straordinario, che oggi siamo orgogliosi di poter annunciare proseguirà”ha commentato Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia. Anche Simon Cowell, patron di entrambi i format internazionali, si dice entusiasta di continuare la collaborazione con l’Italia:“Sky Italia è un partner incredibile, è un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi. Alcuni dei più ...

