Sicilia | M5S Ars | ' inchiesta voto scambio svela connivenza politica-clientela'

Sicilia : Cappello (M5S) - 'Savona lasci carica Presidente Commissione Ars' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Il Presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona deve lasciare la carica. La sua presenza al vertice della Commissione più importante dell’Assemblea Regionale Siciliana è assolutamente inopportuna. Dato che Micciché fa le crociate per difendere l’onorabilità d

Aereo Etiopia : M5S Sicilia - 'con Tusa se ne va uomo profonda cultura' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - l M5S all’Ars esprime "profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del tragico incidente Aereo in Etiopia, tra cui figura anche l’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa". “Se ne va – dice il capogruppo Francesco Cappello - un uomo di profo

Sicilia : Presidente Ars - 'I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni' : Non vogliono fare politica o si sono stancati? Allora non la facciano, provino a lavorare. Ma non continuino a denigrare le istituzioni", dice Miccichè.

Sicilia : Presidente Ars - 'da deputati M5S imbrogli su rimborsi' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Ormai si è scoperto l'imbroglio, non è vero che i deputati regionale M5S versano una quota del loro stipendio". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè parlando del M5S. "Un altro imbroglio è che dicono di essere ambientalisti, basta guardare l'Ilva

Sicilia : Presidente Ars - 'Il M5S ha perso alcune stelle' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Le Cinque stelle sono diventate quattro perché hanno abolito il divieto del terzo mandato, tre perché si è scoperto che è una truffa colossale quella degli stipendi che loro restituiscono perché poi si fanno rimborsare". Così il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè

Sicilia : Presidente Ars - 'I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso consentire al M5S di continuare a massacrare quotidianamente le istituzioni. Ieri ho ricevute decine di telefonate da parte di deputati, compreso il leghista Rizzotto, che si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del M5S". E' la denunci

Sicilia : Presidente Ars - 'M5S nervoso per sconfitta - ma non dicano bugie' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso continuare a tenere gente che dice bugie, che continua a denigrare in materia scientifica le istituzioni. Sono nervosi perché hanno perso le elezioni, non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, ma lo faccia Casaleggio". Così il Presidente

Sicilia : Presidente Ars - 'da M5S solo falsità su conti - li querelerò' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Questi farabutti dicono solo falsità, mi sono stancato, ora passerò alle vie legali. Il mio ufficio legale sta valutando la querela nei loro confronti. Ora basta". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè al'indomani della conferenza stampa del M5S in cu

Sicilia : Foti (M5S) - 'ritirata circolare su pesca con reti circuitanti' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Alla fine l’assessorato regionale all'agricoltura e pesca ha ritirato la circolare con la quale autorizzava la pesca con reti circuitanti, con le quali veniva pescato anche il bianchetto. Una tregua doverosa che permetterà una riflessione. Bandiera, venga a riferire i

Sicilia : Lo Curto (Udc) - 'dopo sconfitta M5S sposta l'attenzione sui costi dell'Ars' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "I deputati pentastellati dell’Ars non hanno ancora sedimentato la recente sconfitta registrata nelle Regioni di Abruzzo e Sardegna e pensano di non far parlare della loro debacle spostando il tiro sui costi del parlamento regionale e su una serie di argomenti che defi

Sicilia - M5s : “L’Ars costa mille euro al minuto e 137 milioni all’anno. Più della Casa Bianca. Lavora 20 ore al mese” : Alle casse pubbliche costa mille euro al minuto, 137 milioni all’anno: un milione più della Casa Bianca. È il record negativo dell’Assemblea regionale Siciliana, calcolato da un dossier elaborato dal Movimento 5 stelle sui dati del parlamento dell’isola dell’intero 2018. I mille euro al minuto sono calcolati in relazione alle ore Lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei ...

