liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - ‘ilamministrativo al Tarsia nella sede di Catania che quello di Palermo. Un trend decrescente che "si giustifica in parte con glie, in particolare, del contributo unificato, specie in determinate materie", ma soprattutto per la

TV7Benevento : Sicilia: elevati costi e ‘super Tar’ Lazio, cala contenzioso nell’Isola... - ElenaFortini4 : RT @dedopoz: @OGiannino Io voglio sottolineare che nessun imprenditore potrebbe produrre auto in una località non connessa al mondo da stra… - dedopoz : @OGiannino Io voglio sottolineare che nessun imprenditore potrebbe produrre auto in una località non connessa al mo… -