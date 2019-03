Sicilia | Cappello M5S | ' Savona lasci carica Presidente Commissione Ars'

Sicilia : Cappello (M5s) - ‘Ars soffre ricatto Musumeci e Miccichè viola regolamento’ : Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo un’Assemblea regionale che lavoro poco, male o non lavora. Soffriamo il ricatto politico di Musumeci, che usa l’Ars per portare avanti i provvedimenti finanziari, e Miccichè che per ‘ripicca’ rallenta i provvedimenti. E’ lo specchio del Governo Musumeci e le r