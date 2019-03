Serie A | 28^ giornata | le probabili formazioni | recupera Chiesa | nella Roma confermato

Consigli Fantacalcio 28^ giornata Serie A 2018/2019 : Il lascito di Cristiano : I nostri Consigli per la 28^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Rarefatte atmosfere, sguardi ancora increduli e il sobrio compiacimento del day after. I tifosi genoani, che al Marassi ospiteranno la Juventus, vivranno tutto ciò. L’aurea divina che già avvolgeva Cristiano Ronaldo non è mai stato così lucente, e vedere come l’uomo, prima del giocatore, vivrà questo momento ...

Pronostici Serie A - 15-16-17 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 28^ Giornata che si giocherà i giorni 15-16-17 Marzo 2019.Giornata interessante quella che ci aspetta in questa 28^Giornata di Serie A con la bellissima lotta per la zona Champions League, accesa in primis dal derby di Milano.Sfida molto importante anche per il Napoli costretto a vincere in casa contro l’Udinese, mentre anche in zona retrocessione, solo i clivensi hanno poche ...

Serie B - 28^ giornata : risultati e classifica aggiornata : in campo il Palermo

Serie B - 28^ giornata : diretta live : al via i secondi tempi delle due gare

Serie B - 28^ giornata : diretta live : pareggia il Livorno

Serie B - 28^ giornata : diretta live : si giocano due partite

Serie B - 28^ giornata : diretta live : raddoppio Padova - ancora Bonazzoli!

Serie B - 28^ giornata : diretta live – al via il secondo tempo - Padova in vantaggio a La Spezia

Serie B - 28^ giornata : risultati e classifica aggiornata – Pazzesco Brescia - show Cittadella

Serie B - 28^ giornata : diretta live – Fine primi tempi

Serie B - 28^ giornata : i risultati live da stasera : risultati Serie B 28^ giornata – Il 28° turno di Serie B inizia con l’interessante anticipo tra Perugia e Verona, scontro diretto in zona playoff. Sabato alle 15 in campo Brescia, Lecce e Pescara (a Cittadella) nelle zone alte. Alle 18 Spezia-Padova. Domenica tre sfide tra cui il Benevento a Cremona. QUI TUTTI I risultati live: PERUGIA-VERONA (08/03 alle 21.00): CITTADELLA-PESCARA (09/03 alle 15.00): COSENZA-BRESCIA (09/03 ...