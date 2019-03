ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Non ti senti più motivato? Non ti senti più a tuo agio nellache frequenti? Ritirati. La risposta giusta èItalia. Cento per cento promossi. NellaItalia èla. Nel Paese in testa alle classifiche europee per dispersione scolastica, c’è anche chi invita a ritirarsi dalladell’obbligo per buttarsi nelle mani di questo istituto in cui la promozione è garantita: una telefonata e l’iscrizione è assicurata. Se sei uno studente di quinta superiore e vuoi terminare il tuo anno con la certezza di avere un diploma in tasca basta sborsare 2.500 euro in comode rate mensili. Nulla di così strano, assicurano al numero telefonico stampato sui manifesti: “La nostraè paritaria, riconosciuta dal ministero – assicurano – L’esame viene fatto non in una pubblica ma nelle nostre scuole e ha lo stesso valore. Sulla pergamena c’è ...

S1m1one1 : @corrini Poi c'è il verso della medaglia. La scuola privata dove va il figlio del mio titolare ha vietato ai suoi s… - Noovyis : Un nuovo post (Scuola privata promette: “Ritirati! Da noi vietata la bocciatura”. E si presenta come paritaria. Il… - TutteLeNotizie : Scuola privata promette: “Ritirati! Da noi vietata la bocciatura”. E si presenta come… -