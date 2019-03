Scuola e Università | insegnate l' etimologia

Perché in Italia si fabbricano laureati «inutili» per le imprese (e quanto pesa la scelta di Scuola e università) : Si chiama “skill mismatch” ed è una delle maledizioni Italiane. Soprattutto per i giovani. Perché, come ha confermato lo studio “New Skills at Work” condotto da JpMorgan e Bocconi, il nostro Paese è il terzo al mondo con il più alto disallineamento tra le discipline di studio scelte dai giovani e le esigenze del mercato del lavoro...

Unicobas Scuola e università : indetto lo sciopero per il 27 febbraio : Unicobas scuola ribadisce la sua contrarietà nei confronti della tematica inerente la regionalizzazione per gli Istituti scolastici e per le università. Il secco no viene annunciato con uno sciopero previsto per giorno 27 febbraio 2019. Ecco di seguito il comunicato. Unicobas: no a regionalizzazione per scuola e università No a differenziazioni di qualità fra le regioni! No alle gabbie salariali! No all’esame di stato invalsizzato! No ...

Scuola - UDU : dati sull’Università sempre più preoccupanti - stop al numero chiuso : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) riguardante i problemi che affliggono le Università. Comunicato UDU – Drammatici sono i dati contenuti in un dossier pubblicato questa mattina dal Corriere della Sera a firma Milena Gabanelli, da cui emergono chiaramente le problematiche principali che stanno portando ad un progressivo proliferare dei numeri chiusi. dati che purtroppo non ci ...