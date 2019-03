Sciopero per il clima | migliaia in corteo

Sciopero clima : migliaia in corteo a Bari : ANSA, - Bari, 15 MAR - Diverse migliaia di persone, almeno 6.000 secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti che oggi ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo Sciopero per il clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Clima - "FridaysForFuture" : studenti in Sciopero in tutta Italia - : "Siamo solidali con Greta Thunberg, perché rivendichiamo l'importanza della scienza nel capire e risolvere questa crisi ecologica", dice Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza:...

Sciopero clima : Firenze - 10mila in corteo : ANSA, - Firenze, 15 MAR - Circa diecimila manifestanti si sono radunati in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello Sciopero mondiale per il clima. I manifestanti, in larga ...

Clima - "FridaysForFuture" : studenti in Sciopero in tutta Italia : Roma, 15 mar., askanews, - Migliaia di studenti in sciopero e in piazza oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale, circa 200 Paesi e 1700 città, per pretendere ...

Sciopero 15 marzo - studenti in piazza per il clima : da Roma a Milano - tutti gli eventi : Gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza per sostenere la battaglia ambientalista dell'attivista 16enne svedese...

Sciopero per il clima - folla a De Ferrari : Centinaia di studenti sono arrivati nel centro del capoluogo già dalle 9,30. Il corteo sfilerà verso il porto Antico

Sciopero clima : in Italia 182 piazze da nord a sud : Migliaia di studenti scenderanno in piazza oggi, in 150 Paesi, per lo "Strike4climate", manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, ...

Il Comune di Manziana partecipa allo Sciopero internazionale per il clima : La data del 15 marzo è stata fissata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg: l'intento è quello di chiedere ai capi di governo di tutto il mondo di prendere immediati e seri provvedimenti contro il ...

Climate Strike - lo Sciopero globale nel segno di Greta : in migliaia per fermare la crisi climatica : L'Italia è la seconda nazione al mondo per eventi - dopo la Germania - con almeno un centinaio di città che daranno vita ad iniziative per i Fridays For Future, i venerdì di protesta mirati a ...

La mappa delle mobilitazioni in Italia dello Sciopero per il clima : Greta Thunberg ha contagiato anche gli studenti Italiani, che si apprestano a scioperare per il clima in tutta Italia. Da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, passando per Verona, Perugia, Parma, Rimini, Taranto, Brindisi, Mantova, Udine, Pisa, Modena, Monza e Novara, studenti e universitari salteranno le lezioni per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai ...

Fridays for Future - giovani in piazza in tutto il mondo per lo Sciopero globale del clima : Sull'onda delle battagli portate avanti dalla giovanissima attivista svedese sedicenne Greta Thunberg, n tutto il mondo oggi appuntamenti e manifestazioni per sensibilizzare governi e istituzioni sulle politiche ambientali . Coinvolte quasi 1700 città sparse in 200 Paesi tra cui anche l'Italia dove cortei sono previsti in 182 piazze da nord a sud.Continua a leggere

Scuola - Bussetti si difende dalle accuse sullo Sciopero : ‘Chi cerca polemica sbaglia bersaglio’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha voluto rispondere sul suo profilo Facebook in merito allo sciopero di oggi, venerdì 15 marzo, e al comportamento degli studenti in manifestazioni come queste. Il Ministro è stato accusato di aver detto che gli studenti devono andare a Scuola e che non devono manifestare. Bussetti si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti per lo sciopero di oggi, 15 marzo ‘Greta Thunberg è una ...

Greta Thunberg - 16enne in Sciopero clima/ Prossimo Nobel Pace? Dibattito sui social! : Greta Thunberg, domani lo sciopero per il clima con la 16enne attivista e 'icona mondiale': proposta per il Nobel per la Pace. L'ambientalismo 'smielato'..