Sciopero clima | Guido Barilla | “Importante comprensere il nesso che c’è tra scelte

(Di venerdì 15 marzo 2019) Migliaia di studenti sono in piazza oggi per manifestare e chiedere che i leader mondiali si attivino concretamente per arginare i cambiamentitici a cui stiamo assistendo, rispettando gli accordi di Parigi. FondazioneCenter for Food & Nutrition (BCFN) plaude all’iniziativa dei ragazzi e del movimento #FridaysforFuture, con i quali condivide la preoccupazione degli effetti delte change sul nostro Pianeta. “C’è un’emergenza che è sotto gli occhi di tutti, il nostro modello di vita non è più sostenibile. Migliaia di ragazzi chiedono a noi adulti, ai politici e a chiunque ne abbia la capacità di fare qualcosa di concreto. In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800, con un totale di 148 eventi estremi e seri impatti per l’agricoltura1. Quei cambiamenti, che colpiscono i nostri raccolti, il nostro Pianeta, sono causati in buona parte dal modo in cui ...

