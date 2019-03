Sciopero clima | anche azzurri taekwondo

Sciopero globale per il clima/ Un milione di studenti italiani nelle piazze : Sciopero globale per il clima: un milione di studenti italiani sono scesi nelle piazze da nord a sud, 100mila nella sola Milano

Sciopero clima - il figlio di Selvaggia Lucarelli voleva manifestare. Il dialogo con la mamma finisce così : Oggi in tutto il mondo si è tenuto il Friday for Future, una manifestazione a favore del clima che ha coinvolto gli studenti sia in Italia che all’estero: anche negli Usa, in America Latina e in Australia. Decine di migliaia di ragazzi sono scesi in piazza da Milano a Torino, da Roma a Bari, da Bologna a Napoli. E la giornalista Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Facebook, ha dato la sua lettura della manifestazione e di come viene vista ...

Gli alunni di Montefalco e Castel Ritaldi in piazza per il primo Sciopero globale per il Clima : Il mondo ha bisogno di voi. Greta sia il vostro esempio: una ragazzina della vostra età che ad oggi è diventata un simbolo per le giovani generazioni. Protestate affinché si capisca la gravità dell'...

Sciopero per il clima : in Italia coinvolte 182 piazze. Le foto da tutto il mondo : Dalla Svezia all'India, dalla Finlandia all'Australia, da Hong Kong al Sudafrica e praticamente tutta l'Europa: l'iniziativa partita dalla 16enne svedese Greta Thunberg è un grandissimo successo in tutto il mondo. Milioni di ragazzi, ma anche molti adulti, sono scesi in piazza per manifestare la loro preoccupazione per il futuro nel più importante dei Friday for Future di cui la giovane Thunberg è promotrice, quello ...

Sciopero clima - tensione a Napoli : ANSA, - Napoli, 15 MAR - Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione Friday for Future, quando un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il blocco della Polizia per arrivare in piazza ...

Migliaia di studenti in piazza a Berna per lo Sciopero del clima

Sciopero - un milione in piazza per il clima : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

Sciopero clima : 'profugo ambientale' : BARI, 15 MAR - C'è anche un "profugo ambientale" come spiega il cartello sulla tua testa, Giulian, 3 anni e mezzo con la mamma Ilaria in sella ad una bicicletta allestita come una bici spaziale, al ...

Gli studenti di tutto il mondo in Sciopero contro il cambiamento climatico : È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene ...

Sciopero per il clima - milioni di giovani nelle piazze di tutto il mondo : “Non c’è un pianeta B - non fate come Trump” : milioni di giovani in tutto il mondo sono scesi in piazza per aderire al Global Strike For Future, lo Sciopero globale degli studenti per il clima promosso da Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Washington a Mosca, da Sidney a Seoul, da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai cortei colorati si sono radunati davanti a parlamenti e municipi per chiedere ...

Studenti in Sciopero contro il cambiamento climatico : «Non c'è un pianeta B». È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli Studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene contestata troppa inerzia di fronte all'emergenza di salvare il pianeta come sulla base della piattaforma lanciata dalla liceale svedese Greta Thunberg. Ma non si punta il dito solo contro i gas ...

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...