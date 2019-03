Sci alpino | gigante maschile Soldeu 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - slalom femminile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Domani si disputerà lo slalom femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino a Soldeu. Nell’ultima gara tra i rapid gates si ripropone il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana ha già vinto la Coppa di specialità e vuole chiudere al meglio la stagione in slalom, ma la slovacca è pronta a dare battaglia per il gradino più alto del podio. Per l’Italia al cancelletto di partenza ci saranno Irene ...

Sci alpino - il TAS dà ragione a Stefan Luitz : il tedesco si riprende la vittoria del gigante di Beaver Creek : Il TAS di Losanna accoglie il ricorso di Luitz, cambia ancora la classifica del gigante maschile di Beaver Creek Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del tedesco Stefan Luitz restituendogli la vittoria del gigante statunitense di Beaver Creek del 2 dicembre scorso. La Fis aveva squalificato Luitz dopo che era emerso l’uso, da parte della squadra tedesca, di bombole di ossigeno tra la prima e la seconda manche. Gli atleti avevano inalato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : nell’ultimo gigante sarà ancora sfida Hirscher-Kristoffersen : E’ il duello che ha appassionato quasi tutta la stagione e fin ad un mese fa aveva sempre visto vincere uno dei due, ma adesso la situazione sembra essersi completamente capovolta. Nell’ultimo gigante della stagione a Soldeu ci sarà ancora la sfida tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L’austriaco ha dominato tutto l’anno in gigante, ma tutto questo fino al Mondiale. Nella gara iridata è stato il norvegese a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere in bellezza con l’ultimo slalom : Siamo giunti al penultimo capitolo della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le Finali di Soldeu (Andorra) infatti hanno in programma l’ultimo slalom dell’anno per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile. La grande protagonista, ovviamente, sarà Mikaela Shiffrin, che cercherà di ritoccare ulteriormente i suoi numeri ed i suoi record che l’hanno già inserita nella leggenda di questo sport, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera vince il Team Event - Italia eliminata dalla Germania ai quarti : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Urs Kryenbuehl vince la discesa di Stella Nevea davanti a Cazzaniga e Schieder : Urs Kryenbuehl ha vinto la discesa libera di Stella Nevea, valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino 2019. Lo svizzero ha centrato il successo con il tempo di 1:10.43 in una gara quanto mai equilibrata su una pista poco selettiva, beffando per appena 10 centesimi il nostro Davide Cazzaniga, mentre ha completato il podio Florian Schieder a 21, per una bella doppietta azzurra. Quarta posizione per l’austriaco Daniel Danklmaier a ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Questa è la mia più grande vittoria perché dimostra che sono stato costante” : Dominik Paris ha vinto anche il supergigante delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e si è portato a casa la Coppetta di specialità. Il velocista azzurro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha ripercorso la sua stagione appena andata in archivio (non prenderà parte alle gare tecniche). Così alla Rosea l’azzurro: “Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma dovevo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...