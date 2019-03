Sci alpino | Dominik Paris | “Questa è la mia più grande vittoria perché dimostra che sono

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019)ha vinto anche il supergigante delle Finali della Coppa del Mondo di scie si è portato a casa la Coppetta di specialità. Il velocista azzurro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha ripercorso la sua stagione appena andata in archivio (non prenderà parte alle gare tecniche).Così alla Rosea l’azzurro: “Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma dovevo farlo. Nella prima parte ho cercato di fare più velocità possibile, poiandato abbastanza lungo nel salto, ma ero convinto delle linee. Sul muro ho sciato come riesco. Finalmente è arrivata la Coppa,contentissimo che la stagione sia andata così bene, ho dato il massimo estato ripagato, mispinto al limite ed è andata benissimo“.ha centrato una fantastica seconda parte di stagione: “fiero, da Bormio in ...

