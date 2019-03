Sci alpino | Coppa del Mondo Soldeu 2019 | nell’ultimo gigante sarà ancora sfida

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere in bellezza con l’ultimo slalom : Siamo giunti al penultimo capitolo della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le Finali di Soldeu (Andorra) infatti hanno in programma l’ultimo slalom dell’anno per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile. La grande protagonista, ovviamente, sarà Mikaela Shiffrin, che cercherà di ritoccare ulteriormente i suoi numeri ed i suoi record che l’hanno già inserita nella leggenda di questo sport, ...

Sci alpino - niente da fare per l’Italia nel team event di Soldeu : azzurri eliminati ai quarti dalla Germania : Italia fuori ai quarti contro la Germania nel team event alle finali di Soldeu, vince ancora la Svizzera campione del mondo L’Italia, reduce dal bronzo mondiale di Are nel team event, va fuori ai quarti nelle finali di Coppa del mondo a Soldeu, eliminata dalla Germania contro la quale gli azzurri avevano centrato la medaglia nella rassegna iridata. A scendere in pista insieme ad Irene Curtoni e Alex Vinatzer c’erano Manfred ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera vince il Team Event - Italia eliminata dalla Germania ai quarti : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Sci alpino - Team Event Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera ha la meglio sulla Norvegia in finale - Italia out subito : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Urs Kryenbuehl vince la discesa di Stella Nevea davanti a Cazzaniga e Schieder : Urs Kryenbuehl ha vinto la discesa libera di Stella Nevea, valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino 2019. Lo svizzero ha centrato il successo con il tempo di 1:10.43 in una gara quanto mai equilibrata su una pista poco selettiva, beffando per appena 10 centesimi il nostro Davide Cazzaniga, mentre ha completato il podio Florian Schieder a 21, per una bella doppietta azzurra. Quarta posizione per l’austriaco Daniel Danklmaier a ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Questa è la mia più grande vittoria perché dimostra che sono stato costante” : Dominik Paris ha vinto anche il supergigante delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e si è portato a casa la Coppetta di specialità. Il velocista azzurro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha ripercorso la sua stagione appena andata in archivio (non prenderà parte alle gare tecniche). Così alla Rosea l’azzurro: “Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma dovevo ...

LIVE Sci alpino - Team Event Soldeu 2019 in DIRETTA : Italia per il podio con Vinatzer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia è reduce dal meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma rispetto a quella gara di Are cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara ...

Sci alpino oggi (15 marzo) - Team Event Soldeu 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il tabellone e gli azzurri in gara : Domani mattina, alle ore 11 a Soldeu si terrà il Team Event. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia si presenta a Soldeu dopo il meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara Della Mea ed il loro posto verrà preso da Manfred Moelgg e Marta Bassino. ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Team Event Soldeu 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti. Programma - orari e tv : Domani mattina, alle ore 11, si terrà l’ultimo Team Event della stagione di sci alpino, quello di Soldeu. Nove le nazioni in gara, tra cui l’Italia, che schiera Marta Bassino, Irene Curtoni e Chiara Costazza per la parte femminile e Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer per quel che concerne gli uomini. Si comincerà con un unico ottavo di finale, quello tra Canada e Andorra, la cui vincente affronterà l’Austria nel ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : l’Italia prova a stupire ancora nel Team Event : Domani sarà il giorno del Team Event alle finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia si presenta a Soldeu dopo il meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara Della Mea ed il loro posto verrà preso da ...

Sci alpino – Coppa Europa : Priska Nufer vince la discesa di Sella Nevea - Delago va fuori ma sorride : Delago fuori nella discesa delle finali di Coppa Europa a Sella Nevea ma fa festa ugualmente, guadagna il posto nella Coppa del Mondo 2019/20 Buon sesto posto di Teresa Runggaldier nella discesa femminile delle finali di Coppa Europa, in programma in questi giorni a Sella Nevea (Ud). La figlia dell’ex velocista di Coppa del mondo ha tagliato il traguardo con un ritardo di 50 centesimi dalla vincitrice svizzera Priska Nufer, autrice ...

Sci alpino - Paris emozionato dopo il superG di Soldeu : “sognavo da tempo questa Coppa - finalmente è arrivata” : Lo sciatore azzurro non sta nella pelle dopo il successo nel superG di Soldeu, utile per vincere la Coppa di Specialità Dominik Paris vince la Coppa del mondo di superG, la sua prima sfera di cristallo in carriera. Ecco le dichiarazioni dell’azzurro dopo il trionfo di Soldeu: “non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma oggi ci voleva con tanti avversari forti, su una pista tecnica dove faccio più fatica. Nella prima ...

Sci alpino - il palmares di Dominik Paris : tutte le vittorie e le medaglie : Semplicemente straordinario! Dominik Paris ha suonato la sua settima sinfonia nella Coppa del Mondo di sci alpino e conquistato la Coppa del Mondo del superG. Un risultato storico quello ottenuto dall’atleta nostrano, campione del mondo ad Are sempre in questa specialità, così particolare e difficile da interpretare. Ma Paris si è scoperto campione di tutto quest’anno ed ha incamerato la 16esima vittoria in carriera (12 in discesa e ...