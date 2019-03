Sblocca cantieri | la Piazza si muove | il palazzo è fermo

'Sblocca Cantieri' - Iorio : "Il Molise è fuori - la Giunta porti a Roma le istanze della Regione" : La questione, ha concluso, dovrà comunque essere portata in Consiglio regionale, in occasione del dibattito prossima approvazione del Documento di Economia e Finanza. Unisciti al gruppo Whatsapp di ...

Sblocca cantieri - Landini : “Non aumentare subappalti”. Di Maio : “Su legalità e diritti no passi indietro” : “Non aumentare il subappalto e mantenere tutte le norme sui diritti e la legalità“. A rivendicarlo, dopo l’incontro sullo Sblocca-cantieri a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Ci è stato detto che non intendono modificare il tetto massimo attuale del 30% per i subappalti, ma, almeno per ora, non ci è stato consegnato alcun ...

Sblocca-cantieri - governo al lavoro per rilanciare la crescita : Il decreto dovrebbe approdare mercoledì sul tavolo del consiglio dei Ministri. Ma un testo ancora non c'è

Edilizia - sciopero generale e sindacati in piazza. Landini : “Sbloccare cantieri nel rispetto di legalità e diritti” : Giornata di sciopero generale di otto ore (per l’intero turno) di tutti i settori delle costruzioni – Edilizia, legno, cemento, lapidei, laterizi – proclamato dai sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Lo stop di cantieri, fabbriche del legno e arredo e cave è stato accompagnato dalla manifestazione nazionale stamattina in piazza del Popolo a Roma, per il lavoro, gli investimenti, la ripresa e il futuro, ...

Sbloccacantieri - Lega e M5s sempre divisi. Ma costruttori e sindacati premono - di G. Colombo - : Lo stesso segretario della Lega ha voluto precisare che non si tratta di un commissariamento di Toninelli, ma scendendo tra politica e norme il rischio c'è. Il modello a cui pensano è leghisti è ...

Sbloccacantieri - Lega e M5s sempre divisi. Ma costruttori e sindacati premono : Venerdì, a mezzogiorno, Gabriele Buia varcherà il portone di palazzo Chigi con un'intenzione che può apparire elementare ma che tale non è. Gabriele Buia è il presidente dell'Ance, l'associazione che riunisce i costruttori edili, e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte si aspetta di vedere il testo del decreto sblocca cantieri. Annunciato, pubblicizzato nelle visite che gli esponenti del governo stanno ...

Edili - venerdì sciopero generale per lo Sblocca cantieri : Saranno migliaia i lavoratori del settore edile che venerdì 15 marzo sfileranno in Piazza del Popolo a Roma in occasione dello sciopero generale indetto dalle maggiori sigle sindacali. Tutti i ...

Sblocca cantieri - Conte vede sindacati : 12.42 Il presidente del Consiglio dei ministri,Giuseppe Conte,a quanto si apprende, ha convocato i sindacati per domani a palazzo Chigi. Sul tavolo il decreto Sblocca cantieri. All'appuntamento previsto per le 13.30 in sala Verde, i leader di Cgil, Cis, Uil, Ugl e Usb. Presente al confronto anche il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Il decreto è accelerato dalla Lega che, in questo modo, prevede di far ripartire le ...

Sblocca cantieri - Cantone : basta annunci : 11.01 "Si sente parlare di un provvedimento Sblocca cantieri da prima dell'estate e già siamo alla prossima estate(...)credo che si dovrebbe smettere di annunciarlo e provare a farlo". Così il presidente dell'Autorità anticorruzione, Cantone, a margine della lectio magistralis all'Università di Pisa. Semplificare è "importante ma più che verificare i requisiti formali di chi partecipa alle gare sarebbe opportuno fare in modo di consentire agli ...

Slitta lo Sblocca-cantieri - lite M5S-Lega e Di Maio blinda Toninelli : «Squadra che vince non si cambia». Danilo Toninelli sinora è stato una garanzia per Matteo Salvini ed è quindi ovvio che il segretario della Lega neghi possa cambiare...

La Lega accelera sullo 'Sblocca cantieri' : Sul decreto legge 'sblocca cantieri' la Lega di Matteo Salvini accelera: 'Per me è pronto' e quello che 'mi interessa è che arrivi presto in Consiglio dei ministri', dice ai giornalisti il vicepremier.

Conte : in via di definizione ultimi dettagli Sblocca-cantieri : Roma, 13 mar., askanews, - Il decreto 'sblocca-cantieri' è in "via di definizione". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter: "In via di definizione gli ultimi dettagli sul ...

Edilizia del futuro a Made expo Orsini : "Sbloccare i cantieri" : Abbiamo messo in campo anche iniziative importanti sui m ercati esteri in un momento complesso per il nostro settore e delicato per l'economia nazional portando in fiera più di 150 delegati di Paesi ...

Sblocca cantieri - duello Conte-Salvini : Dopo la Tav, lo scontro si trasferisce sulle altre infrastrutture e sui molti cantieri fermi in Italia. In attesa di rivedere il codice degli appalti, che Matteo Salvini definisce «famigerato», sta ...