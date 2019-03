Sassari calcio Latte Dolce | quattro chiacchiere con il presidente Roberto Fresu FOTO ...

Sassari calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il portiere Pierpaolo Garau [FOTO] : 1/3 Foto Alessandro Sanna ...

Serie D - sconfitta casalinga per il Sassari calcio : Seconda contro prima. Sassari calcio Latte Dolce contro Lanusei. Sfida tutta sarda al vertice del girone G del campionato di Serie D. Pubblico delle grandissime occasioni al Vanni Sanna, cornice ideale ad uno scontro al vertice made in Sardegna. Saluto del Lanusei alla sua tifoseria, applausi all’ingresso del team biancoceleste sul rettangolo verde. Si parte. Primo affondo sassarese. Risposta ogliastrina. Sartor tenta la fuga in ...

Sassari calcio Latte Dolce : contro il Lanusei sarà Giornata Biancoceleste : Il Sassari calcio Latte Dolce comunica che occasione della stra isolana di serie D contro la capolista Lanusei, big match del campionato in programma domenica 3 marzo 2019 – fischio di inizio allo stadio Vanni Sanna previsto alle ore 15 – sarà Giornata Biancoceleste. «Due squadre sarde ai vertici della classifica del girone G di serie D. Una gara che non ha bisogno di motivazioni che vedrà opposti i nostri ragazzi alla solitaria capolista ...

Sassari calcio Latte Dolce : fra Atletico e Lanusei - palla a mister Stefano Udassi : In casa Sassari calcio Latte Dolce il tempo non si ferma. C’è quello dedicato giustamente al recupero delle energie e quello per rimettersi subito al lavoro: per esigenze da calendario; per necessità legate all’aspetto Atletico, tecnico e tattico; per alimentare la sempre ardente voglia di dare il massimo possibile per fare, sul campo, il meglio possibile. Dopo una vittoria, e dopo una sconfitta. Così quindi anche questa ...

Sassari calcio - quattro chiacchiere con Nicolò Antonelli : Il Sassari calcio Latte Dolce piazza un’altra preziosa tacca sulla sua stagione. L’Avellino, accreditata corazzata candidata a recitare un ruolo di assoluta protagonista sulla scena del girone G di serie D, cade al Vani Sanna. Cade al termine di una partita intensa, densa e interminabile. Una partita di cartello, fra due squadre che occupano le prime posizioni di una classifica capitanata ancora dal Lanusei. Due squadre che ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Sassari calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il centrocampista Daniele Bianchi : Il Sassari calcio Latte Dolce, stoppato ad Anagni nell’ultimo match di campionato (1-0), si scrolla di dosso la polvere della caduta, prende la rincorsa, rimonta in sella e già spinge veloce sui pedali verso il prossimo Gran Premio della Montagna. Non c’è tempo per leccarsi le ferite ma, soprattutto, non ci sono ferite da curare: c’è una partita giocata non al top e persa contro un avversario di rispetto; e c’è la ...

Sassari calcio - un dono del club biancoceleste ai bambini : Il Sassari calcio Latte Dolce è parte della città, della comunità. Essere parte di una città, di una comunità, significa anche guardarsi attorno e provare, quando possibile, a dare una mano. Provare a dare un contributo positivo al miglioramento delle condizioni di vita comuni. Lo sport e le sue espressioni non sono esenti dall’esercitare questo ruolo, attente alle esigenze della comunità stessa con un occhio di riguardo rivolto ai più ...

Sassari calcio - quattro chiacchiere con il centrocampista Alessandro Masala : Il Sassari calcio Latte Dolce non ferma la sua corsa. Non rallenta il ritmo, perché il calendario dopo la vittoria nell’anticipo di sabato in casa contro l’Anzio dice che domani, mercoledì, si gioca ancora: in trasferta, contro il Città di Anagni. Non rallenta il ritmo, perché entusiasmo e fame sono generatori naturali di volontà e di voglia di fare: fare per migliorarsi, sempre. Non rallenta il ritmo perché, senza fare calcoli ...

Serie D - il Sassari calcio senza problemi contro Anzio : Cabeccia out per squalifica ma sugli spalti a sostenere la sua squadra, Sartor in attacco supportato da Marcangeli e Palmas. Il Sassari calcio Latte Dolce affronta così la Cenerentola Anzio che, dopo l’addio di mister Bacci in settimana affida il team all’allenatore della Juniores Anacleto Cesarini. Daga serve in mezzo per Piga: stacco a girare ma palla a lato. Giallo a Giordani,ancora Marcangeli dentro per Sartor che non ...

Sassari calcio - quattro chiacchiere con l’attaccante Marcos Sartor : Il Sassari calcio Latte Dolce, miglior difesa del torneo assieme al Lanusei e seconda forza della classifica proprio alle spalle del lanciatissimo team ogliastrino, prosegue la sua corsa lungo i tornanti del campionato di serie D, girone G. Una corsa ricca di soddisfazioni ma senza affanni e patemi. Una corsa difficile, in salita e ricca di ostacoli, che la squadra affronta in gruppo. Lontana dalle pressioni e dai calcoli numerici. Forte ...

Sassari calcio - palla al presidente Roberto Fresu : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad una nuova sfida. Una gara difficile, come ogni partita lo è al fischio d’inizio. Da giocare contro un avversario tosto e per nulla arrendevole, come dicono prestazioni e classifica non certo le frasi fatte. A caccia del miglior risultato possibile, come è nel dna di chi fa sport e gioca a calcio e come sempre fatto da ogni singola pedina del team biancoceleste allenato da mister Stefano ...

Sassari calcio - quattro chiacchiere con il difensore Marco Cabeccia : Il Sassari calcio Latte Dolce manda in archivio la quinta gara del suo girone di ritorno regalando al referto il secondo 0-0 consecutivo e alimentando la classifica con un punto comunque prezioso e pesante – come tutti del resto – nell’economia di un club che centrato con larghissimo margine d’anticipo l’obiettivo salvezza, senza alcun proclama, non si pone limiti e vuole (deve) divertirsi. La gara giocata e ...

Sassari calcio - mister Udassi presenta il match contro Ladispoli : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a tornare in campo. Lo farà domenica (ore 15), sull’erba del Vanni Sanna di Sassari, contro il Ladispoli in un match valido per la 24^ giornata del campionato di serie D, girone G. Un match che sulla carta i numeri dipingerebbero come abbordabile – 25 punti separano le due formazioni – ma che anche e sopratutto per questo va approcciato con attenzione, per evitare di trasformare una potenziale ...