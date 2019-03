Samsung Galaxy Watch Active disponibile da oggi in Italia a 249 euro

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già acquistabili a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, a distanza di una sola settimana del debutto sul mercato. Ecco le migliori offerte del momento. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active arriva oggi in Italia : – arriva oggi in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch Active, lo smartWatch che riunisce il meglio dell’ecosistema Galaxy di Samsung combinando alla perfezione efficienza e stile. Presentato lo scorso 20 febbraio in occasione dell’evento Unpacked, il nuovo dispositivo indossabile Samsung approda sul mercato Italiano con una promozione speciale. Acquistando il nuovo Galaxy Watch Active dal 15 al 29 marzo si ha la possibilità di ricevere in ...

Anche se non è ancora in vendita, sono già disponibili gli sfondi animati di Samsung Galaxy Fold. Ci sono otto immagini in totale, quattro delle quali sono animate e raffigurano una farfalla in altrettanti colori che sbatte le ali quando si piega il dispositivo, mentre le altre quattro sono statiche e mostrano le ali quando il dispositivo è ripiegato, il tutto per simulare la soluzione pieghevole di Samsung.

Già sfida al prezzo più conveniente per Samsung Galaxy S10 e Huawei P20 : promo del 15 marzo : Ci sono alcune offerte disponibili in Rete oggi 15 marzo che potrebbero fare la differenza per tutto il fine settimana, soprattutto nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare top di gamma come il Samsung Galaxy S10 o in alternativa un Huawei P20. In attesa del successore di quest'ultimo, pensando alla presentazione ormai imminente per Huawei P30, è interessante soffermarsi su alcune proposte per gli utenti che non vogliono lasciare ...

Il nuovo Android Go di Samsung potrebbe essere Galaxy A2 Core : ecco com'è fatto : Non sarà lo smartphone più bello del mondo, ma potrebbe essere uno dei più economici della line-up di Samsung per il 2019. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A2 Core , il presunto entry-level con Android Go già svelato da Evan ...

Esultano i Samsung Galaxy S9 TIM : Dark Mode nel firmware XXU2CSB9 : L'aggiornamento di febbraio batte i primi colpi anche sul Samsung Galaxy S9 TIM, fin qui rimasto fermo al pacchetto contrassegnato dalla patch di gennaio. Il firmware ha sigla G960FXXU2CSB9, con CSC G960FTIM2CSB1 e CHANGELIST 15367606. La date build risale al 20 febbraio scorso, con patch di sicurezza dello stesso mese (fermo restando che è in corso anche il rilascio di quella di marzo, che immaginiamo arriverà su questi esemplari nel giro delle ...

Samsung Galaxy A2 Core dovrebbe essere il primo Android Go della gamma A: Samsung Galaxy A2 Core dovrebbe essere il primo smartphone Android Go della gamma A: ecco quale dovrebbe essere il suo design, la data di presentazione e parte delle caratteristiche tecniche.

A meno di 400 euro il Samsung Galaxy Note 8 con TIM : tutti i dettagli dell’offerta di marzo : Ci sono interessanti movimenti in questi giorni attorno al Samsung Galaxy Note 8. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, vi abbiamo riportato che lo smartphone sia stato praticamente il primo della lista a ricevere il nuovo aggiornamento di marzo, battendo sul tempo anche prodotti con hardware migliore, lanciati più tardi sul mercato. In attesa di riscontri più attendibili da parte di coloro che hanno avuto modo di installare il pacchetto ...

Weekend di fuoco con il Samsung Galaxy S8 : aggiornamento Android Pie per Wind - occhio a TIM : Ci apprestiamo a vivere un Weekend davvero interessante per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 brandizzato in Italia. Premesso che i device Vodafone hanno già ricevuto da un pezzo l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, la questione sarebbe ancora in sospeso per Wind, Tre e TIM. Il condizionale è d'obbligo, dopo il nostro punto della situazione che risale a qualche giorno fa, perché in realtà le cose sono ...

Il Samsung Galaxy Note 8 rientra nell'iniziativa "Big Deal", grazie alla quale è possibile acquistare prodotti che sono stati esposti nelle vetrine dei negozi 4G Retail TIM

Samsung Galaxy A7 (2018) e Nokia 3.1 iniziano a ricevere Android 9 Pie : Samsung Galaxy A7 (2018) e Nokia 3.1 iniziano a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie: Samsung One UI per il primo, Android in versione stock per il secondo.

Primo problema diffuso per il Samsung Galaxy S10 : riconoscimento impronte digitali difficoltoso : Tiene già banco una questione delicata per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo aver trattato argomenti molto leggeri in mattinata a proposito del top di gamma presentato poche settimane fa, oggi 14 marzo tocca infatti concentrarsi su un bug che sta dividendo l'opinione pubblica. Tutto ruota attorno al sensore delle impronte, considerando il fatto che a detta di non poche persone il riconoscimento dell'impronta non sarebbe così ...

Samsung Galaxy A60 avrà una batteria da 3.500 mAh : Samsung Galaxy A60, prossimo ed atteso smartphone di fascia medio-alta del produttore sud-coreano, potrà contare su una batteria da 3.500 mAh.

Manuale Samsung Galaxy S10+ Come usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10+ PDF Italiano scaricare la Come usare smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10+