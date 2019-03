Salvini e Silvio tifano per la Brexit Il Pd e la Meloni puntano sul rinvio

Silvio Berlusconi - voci dentro Forza Italia : "Con Renzi e Salvini stesso errore". Retroscena : la "trattativa" : L'aria sta cambiando, ma non per Forza Italia. Mentre il Pd targato Zingaretti sta guadagnando terreno sul Movimento 5 Stelle e già sogna il sorpasso, non lo stesso sta accadendo sondaggi alla mano tra azzurri e Lega. "I forzisti - spiega Augusto Minzolini sul Giornale - stentano a riassorbire il vo

Matteo Salvini - "vertice" a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un "vertice", solo un incontro "informale", "solo un buon caffè", minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta nei rapporti interni. Per la prima volta, sottolinea il Corriere della Sera in un retroscena, il padr

Andrea Cangini - missione sovranista per Silvio Berluscon : così Forza Italia vuole fregare Matteo Salvini : Informazioni riservate su Forza Italia, che viaggiano su Dagospia. Il sito non solo ha dato conto di un summit sfumato all'ultimo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma scrive anche della "svolta sovranista" degli azzurri. Dago rivela infatti che il partito del Cav ha avviato "un’interlocuzione

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : salta all'ultimo l'incontro con Matteo Salvini - il gesto di rabbia in tv : No, Matteo Salvini non vuole più sentire parlare, o quasi, di Forza Italia e Silvio Berlusconi. Ma il Cavaliere non molla, convinto del fatto che un giorno, dagli accordi locali, si possa tornare a quelli nazionali. Magari subito dopo le elezioni Europee del prossimo maggio. E Dagospia raccoglie la

La previsione di Silvio Berlusconi : “Il governo cadrà se Salvini non cambia strada” : Secondo Berlusconi gli elettori di centrodestra sono stanchi del governo Lega-M5S: "Ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell'equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture, questo governo sta facendo esattamente l'opposto"Continua a leggere

Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini cambi strada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Salvini : apprezzo le parole di Silvio Ma gli italiani non vogliono il caos : "L'ho apprezzata per il vostro lavoro, per le parole del presidente Berlusconi che mi fanno ovviamente molto piacere". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini - intervistato dal direttore... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - zampata per far crollare il governo : "Pronto per Matteo Salvini premier" : Il governo è davvero a un passo dal collasso, complice il caso Tav e le distanze che paiono incolmabili tra Lega e M5s. E proprio nel momento di massima tensione, ecco la zampata di Silvio Berlusconi, che si ripropone in veste di diavolo tentatore. Lo fa in un'intervista ad affaritaliani.it, in cui

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Silvio Berlusconi - assalto frontale a Matteo Salvini : "Stai deludendo i tuoi elettori - presenteranno il conto" : "Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, intervistato dal Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa

Silvio Berlusconi - lo sfogo : 'Salvini incastrato'. Il piano : come sarà costretto a tornare nel centrodestra : Obiettivo: 'Continuare a incalzare il governo'. Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un 'banco di prova per Forza Italia '. C'è da dare la spallata decisiva all'...

Silvio Berlusconi - lo sfogo : "Salvini incastrato". Il piano : come sarà costretto a tornare nel centrodestra : Obiettivo: "Continuare a incalzare il governo". Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un "banco di prova per Forza Italia". C'è da dare la spallata decisiva all'alleanza contro-natura tra Lega e M5s, e riportare Matteo Salvini nel centrodestra, anche la vera sfida è fa