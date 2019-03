Salvare il clima | ma a che prezzo | ecco quanto ci costerà la

Lo sciopero planetario di milioni di studenti per Salvare il clima : Roma, 15 mar., askanews, - Gli studenti in tutto il mondo hanno aderito oggi in massa al 'climate strike', lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla ...

Global Strike for Future : milioni di giovani in tutto il Mondo scioperano per Salvare clima : Studenti in tutto il Mondo manifestano oggi nell’ambito del “Global Strike for Future“, lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Dall’India alla Corea del Sud, dall’Australia alla Francia, dalla Germania all’Italia, in tutti i quattro angoli del pianeta, centinaia di migliaia di studenti hanno marciato per le vie e per le ...

'Anche gli adulti devono intervenire per Salvare il clima. Non c'è più tempo' : Ancora una volta Greta si mostra molto critica nei confronti dell'attuale classe politica globale. Alla domanda sul politico che l'ha fatta più arrabbiare in questi mesi, Greta indica coloro che '...

BRINDISI.movimento Fridays For Future - VENERDI' 15 MARZO APPUNTAMENTO IN PIAZZA VITTORIA PER Salvare IL CLIMA E IL FUTURO : ... come tantissime altre città italiane, si unisce al movimento Fridays For Future per dare maggior forza alla protesta dei giovani di tutto il mondo che sperano in un FUTURO migliore. Siamo studenti, ...

Clima - Mattarella : «Siamo sull'orlo di una crisi globale. Salvarlo per Salvare vite» : Il presidente Sergio Mattarella parla di Clima nel bellunese alla commemorazione della tempesta con la terribile alluvione in Veneto: «Siamo sull'orlo di una crisi globale. salvare il...

Studenti scendono in piazza per Salvare il clima e il futuro : Venerdì 15 marzo lo SchoolStrike4climate mobiliterà in tutto il mondo, e anche a Bergamo, Studenti, insegnanti, genitori. Anche L'Eco di Bergamo pubblicherà il 14 un inserto di approfondimento da usare in classe e a casa.

“Un piede nella fossa” - Extinction Rebellion e la sfida sul clima. Gruppo giovanile pronto a disobbedienza civile per Salvare la Terra : L'umanità ha già scavato la propria fossa e ci ha anche messo un piede dentro. Extinction Rebellion, rete di attivisti per il clima che usa la disobbedienza civile per denunciare l'inazione globale, non ha dubbi: per provare a risollevarsi occorre prendere coscienza che il disastro ambientale è già ampiamente in corso. Extinction Rebellion è un movimento sociale internazionale fondato nel Regno Unito nel 2018, e lanciato a ottobre da Roger ...