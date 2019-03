Salto con gli sci | Insam e Colloredo falliscono l’accesso alla finale della tappa di CdM

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019)a 3.4 punti da Vikersund, fuori anche. Ryoyu Kobayashi insidia Kraft nel Raw Air Tournament Alexe Sebastiansono fuori dnelladi Coppa del mondo dicon gli sci in corso sul prestigioso trampolino di volo a Vikersund. A qualificarsi, stavolta, erano soltanto in quaranta e l’altoatesino ha chiuso in 45esima posizione con unda 184 metri che gli ha fruttato 149.6 punti: ne servivano appena 3.4 in più per tornare sull’HS240 domenica 17 marzo.Più staccato, che si è classificato 61esimo con 117.1 punti, coprendo la distanza di 161 metri. Il giapponese Ryoyu Kobayashi, già vincitoreCoppa del mondo, ha centrato il miglior punteggio di giornata (213.6) rosicchiando così altro terreno a Stefan Kraft nella classifica del Raw Air Tournament. Come detto, laè domenica, ma sabato 16 ...

