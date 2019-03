Salario minimo di 9 euro a ora per i lavoratori | ma sindacati e imprese sembrano contrari

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Con il Salario minimo a 9 euro - Italia tra i paesi con soglia più alta : ... audito dalla Commissione, ha messo in evidenza che il livello di nove euro lordi «sarebbe vicino a quello della Germania ma con livelli dell'economia Italiana ben lontani da quelli tedeschi, ...

Salario minimo orario - meglio l'uovo oggi che la gallina morta domani : Ieri per TILT e con Ylenia Daniello siamo state in audizione in Senato nella Commissione Lavoro per dire la nostra sui due disegni di legge in discussione sul Salario minimo orario.Fortunatamente non di sola Tav è fatto il Paese e abbiamo bisogno di parlare anche di questo, di lavori che squalificano le energie, il tempo, le risorse di una persona. Nessuno dovrebbe lavorare a 3 euro l'ora, nessuno dovrebbe lavorare gratis.Dato il contesto ...

Proposte di legge. Salario minimo - le opportunità e il vero rischio per i contratti : Una porzione di popolazione, questa dei ' working poor', che si è ampliata negli ultimi anni complice la crisi, l'emergere della ' gig economy' , l'economia dei lavoretti, e il proliferare dei ...

Lavoro : Brunetta-Polverini - "Ecco perche' Forza Italia dice no al Salario minimo orario per Legge - ennesimo imbroglio M5s" : Lo dichiarano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Renato Brunetta, responsabile del dipartimento di politica economica del partito, e Renata Polverini, responsabile del dipartimento ...

Di Maio ai sindacati : Salario minimo a 9 euro : Circa tre milioni di lavoratori , più di uno su cinque, guadagna meno di 9 euro lordi l'ora , la soglia che i grillini vorrebbero fissare come salario minimo. Un livello base che, se fosse introdotto, ...

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

La sfida della Cgil al nuovo Pd di Nicola Zingaretti sul Salario minimo : La dinamica registra due modalità opposte, accelerazione e frenata. Solo che la macchina va tenuta in strada e portata a traguardo. Il punto è capire se il percorso può e vuole essere comune oppure no. Quella macchina porta a bordo il salario minimo, un totem o quantomeno un tema di sinistra su cui hanno messo le mani i 5 stelle e il rischio, alla fine, è proprio questo, cioè vederselo sfilare dall'agenda anche ...

Salario minimo - l'Istat : con 9 euro l'ora - per 2 - 9 milioni di lavoratori 1.073 euro l'anno in più : Fissando la soglia del Salario minimo a 9 euro lordi l'ora ci sarebbero 2,9 milioni di lavoratori che avrebbero un incremento medio annuo di retribuzione di 1.073 euro. La stima è dell'Istat che oggi ...

In Italia 20% di lavoratori con Salario minimo sotto 9 euro lordi l'ora - Sky TG24 - : Istituto di statistica e Inps, auditi in Commissione Lavoro al Senato, hanno presentato i loro dati calcolati in base alla soglia di 9 euro lordi all'ora stabilita da uno dei ddl all'esame di Palazzo ...

Salario minimo - mille euro annui in più per 2 - 9 mln di lavoratori : Con la proposta del Salario minimo , ora in discussione in Parlamento, si potrebbe avere un aumento annuo della retribuzione di poco più di mille euro per 2,9 milioni di lavoratori , 2,4 se si ...

Salario minimo - Istat : “Con la proposta M5s 1.073 euro in più l’anno per 2 - 9 milioni di lavoratori”. Sindacati contrari : Se passasse la proposta di legge del Movimento 5 Stelle a prima firma Nunzia Catalfo, che fissa il Salario minimo a 9 euro lordi l’ora, 2,9 milioni di lavoratori pari al 21% della platea dei dipendenti avrebbero un incremento medio annuo di retribuzione di 1.073 euro. Sarebbe coinvolto il 21% dei lavoratori dipendenti con un aumento stimato del monte salari complessivo di 3,2 miliardi. La stima è dell’Istat che l’ha presentata in audizione alla ...

Da 12 euro in Lussemburgo a 1 - 62 in Bulgaria - mappa Salario minimo : Roma, 13 mar., askanews, - Il salario minimo è stato istituito nella gran parte dei paesi dell'Unione europea, con l'eccezione dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, di Cipro e ...

Con il Salario minimo a 9 euro un lavoratore su 5 guadagnerebbe di più : Roma, 13 mar., askanews, - I lavoratori per i quali l'innalzamento della retribuzione oraria minima a 9 euro comporterebbe un incremento della retribuzione annuale sono 2,9 milioni ovvero circa il 21% ...