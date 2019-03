S P | in Italia debito privato di famiglie e imprese ai minimi

BankItalia - debito salito a 2.358 Mld : 11.51 Il debito delle amministrazioni pubbliche aumenta di 41,3 mld a gennaio rispetto al mese precedente, e sale a 2.358 mld, toccando un nuovo record. Lo si apprende dal bollettino Bankitalia, "Finanza pubblica,fabbisogno e debito". Il debito delle amministrazioni è salito di 41,8 mld, quello degli enti di previdenza di 0,1 mld, e quello delle amministrazioni locali si è invece ridotto di 0,6 mld. Entrate tributarie a 34,5 mld,in aumento ...

BankItalia - debito record a 2.358 miliardi. Nel 2018 i Btp in mano agli stranieri sono scesi di 47 miliardi : MILANO - Torna a salire il debito pubblico italiano, che ha segnato livelli record nel corso dell'anno passato. Dopo il calo di dicembre, a gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è ...

F35 - l’Italia pagherà il debito con gli USA (ma Conte non dice se andremo avanti col progetto) : Vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta sul "caso" del debito con Lockeed Martin per gli F35: il Governo salderà la quota rimanente nei prossimi giorni. Ma c'è ancora grande incertezza sugli acquisti futuri: avviata una ricognizione "tecnica".Continua a leggere

Debito - perché famiglie e imprese Italiane sono più virtuose dello Stato : Il Debito mondiale è passato in 10 anni dal 208 al 234% del Pil. In Italia l'aumento del Debito pubblico è Stato compensato dalle minori passività di famiglie e imprese ...

F35 : Italia salda debito con Usa - 'ma programma rivisto' : Alta tensione governo-generali sul programma dei caccia americani F35. Ascoltato in Parlamento, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Rosso, esprime 'forte preoccupazione per l'...

Gli F35 e il debito da 389 mln dell’Italia con gli Usa. Il governo assicura : “Pagheremo a breve” : Il governo italiano dovrà pagare 389 milioni di euro di fatture a Lockeed Martin per il programma degli F35. L'esecutivo assicura che il saldo del debito avverrà al più presto, ma sottolinea anche le "forti perplessità" sul programma che deve essere ridiscusso. Intanto però l'aeronautica ribadisce l'importanza degli F35, definiti "l'unica soluzione possibile".Continua a leggere

F35 : l’Italia salderà il debito con gli Usa - ma è polemica tra Governo e militari : l’Italia salderà il debito di 389 milioni di euro contratto con Lockeed Martin per gli F35, ma restano le «perplessità» del Governo sul programma, che sarà dunque rivisto. Del dossier discuteranno il premier Giuseppe Conte e Donald Trump. Intanto però, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso, ha espresso oggi in ...

Benito Mussolini è stato l'unico a tagliare il debito pubblico degli Italiani : «Se potessi avere mille lire al mese» cantava nel 1939 il maestro Mazzi. Che tempi. I telefoni bianchi al cinema e Amedeo Nazzari che minacciava la peste su chiunque non avesse avuto voglia di brindare con lui. L' Impero che era tornato sui Sette Colli e c' erano un po' di altre faccende fra le qual

Pil Italiano frena allo 0 - 9% e debito torna a salire dopo 2 anni : Roma, 1 mar., askanews, - frena l'economia e torna a salire il debito pubblico dopo due anni. Sono i principali elementi dei dati Istat sull'economia e i conti pubblici relativi al 2018 insieme al miglioramento del deficit che scende al 2,1% negli ultimi 12 mesi. L'anno scorso il Pil in volume ha registrato una crescita …

Segnali contrastanti dall'economia Italiana - ma il debito sale - - : Finanza & Dintorni Da una parte cresce lievemente l'occupazione a gennaio, dall'altra i dati del 2018 sono da dimenticare. Brusca frenata del pil e debito che ai livelli attuali nn si era mai visto. ...

Nowotny - BCE - : "Debito Italiano pericolo per l'Ue' : Professore di economia per oltre un quarto di secolo, ex Ceo di un'importante banca di Vienna, Ewald Nowotny , 74 anni, considera la crescita dell'economia della zona euro ancora in corso nonostante ...