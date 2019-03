Rugby | Sei Nazioni 2019 | ultima giornata da brividi Galles-Irlanda decisiva

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Un’daper il Sei. Tre squadre ancora in corsa per la vittoria, una grande favorita, due match decisivi: sarà un sabato 16 marzo davvero spettacolare., 16 marzo, 15:45, PrincipalityÈ la partita più importante del Torneo. I Dragoni fino ad ora sono stati i dominatori del Sei: in testa alla classifica dalla prima all’, con l’impresa sull’Inghilterra che ovviamente ha rappresentato il punto più alto. Non spettacolari, ma sempre costantemente ad altissimi livelli con ogni fondamentale. Le quattro vittorie in quattro uscite non assicurano però la trentanovesima Coppa (sarebbe record in solitaria, visto che al momento è condiviso con i cugini inglesi): servirà completare il Grand Slam. I Verdi non sono al top: lo hanno dimostrato praticamente in ogni uscita, sono però i detentori del ...

webnauta5_9 : RT @reportdifesa: Difesa, le Forze Armate al Torneo Sei Nazioni di rugby per la 100^ presenza dell’Italia alla competizione: Roma. Le Forze… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Difesa, le Forze Armate al Torneo Sei Nazioni di rugby per la 100^ presenza dell’Italia alla competizione: Roma. Le Forze… - ilGiunco : Tornano le giornate dello sport: boom di turisti in sei anni. E arriva il quadrangolare di rugby -… -