blogo

(Di venerdì 15 marzo 2019)Lanon è più single. La star di Sin City hato al sito TMZ lad'con il 49enne, primo senatore afroamericano del New Jersey, che ha ufficialmente annunciato la propria candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali del 2020. La, teoricamente, potrebbe diventare first lady.«Sì, è vero. Siamo molto presi». «È un essere umano meraviglioso ed è fantastico trascorrere del tempo insieme, quando possiamo. Siamo molto impegnati, io sono grata di poter stare con una persona che rispetto, che amo e che ammiro molto, che è brillante, gentile, che si prende cura degli altri e che è amabile», ha rivelato, intercettata al Reagan National Airport di Washington. I due erano stati pizzicati una prima volta insieme il mese scorso. Ora, dopo 5 settimane di gossip, la...

gossipblogit : Rosario Dawson conferma la storia d'amore con Cory Booker - FilmNewsItaly : - MertTeknodram : RT @FantasticBoobs: Rosario Dawson in Trance ?? -