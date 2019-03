Rosa Perrotta incinta e furiosa con Karina | “Sei pessima | vergognati” VIDEO

Rosa Perrotta denuncia i propri haters (video) : Rosa Perrotta, nelle scorse ore, ha deciso, di comune accordo con il compagno Pietro Tartaglione, di presentare una vera e propria denuncia alla Polizia Postale contro tutti gli haters che, negli ultimi mesi, hanno bersagliato il suo profilo con critiche assai pesanti:prosegui la letturaRosa Perrotta denuncia i propri haters (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 marzo 2019 10:55.

Rosa Perrotta compie 30 anni : festa di compleanno in grande stile : Rosa Perrotta, 30 anni: festeggiamenti in grande stile gatspy insieme a Pietro Tartaglione Oggi torniamo a parlarvi di Rosa Perrotta e il suo amato Pietro Tartaglione. Questa volta, i due futuri genitori tornano al centro dell’attenzione per alcuni curiosi dettagli sul compleanno di lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha compiuto 30 anni e […] L'articolo Rosa Perrotta compie 30 anni: festa di compleanno in grande stile ...

U&D - Rosa Perrotta attacca la De Lellis : 'Non hai mai letto un libro in vita tua' : Dopo lo scontro sui social piuttosto acceso tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, l'influencer è finita nel mirino di Rosa Perrotta. Uomini e Donne gossip: Rosa Perrotta attacca Giulia De Lellis Rosa Perrotta per difendere il proprio fidanzato e futuro sposo è scesa in campo con un messaggio su Instagram contro la De Lellis. La partenopea ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti dell'influencer romana: "Non hai mai letto un ...

Uomini e Donne - accusa choc di un corteggiatore : "Perché hanno cacciato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione" : Bomba contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A lanciarla questa volta è stato un ex corteggiatore del dating show Uomini e Donne, Amedeo Venza. Il ragazzo ha pubblicato una storia contro la coppia, ora in attesa di un bambino, che è subito diventata virale. Si tratta di un'accusa molto precisa,

Gossip U&D - Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis : 'Omofoba - ha finto di tornare con l'ex' : Rosa Perrotta rompe il silenzio dopo il duro attacco social arrivato da parte di Giulia De Lellis, la quale ha postato un messaggio al vetriolo su Instagram contro Pietro Tartaglione, accusandolo di essere andato in televisione a parlare dell'arrivo di suo figlio per soldi. In un primo momento, l'ex tronista aveva preferito starsene da parte poi però ieri sera ha scelto di dire la sua e lo ha fatto con una serie di stories che ha postato su ...

Rosa Perrotta incinta svela il sesso del nascituro : «Sarà...» : Fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La futura mamma ha scelto di rivelare al compagno in diretta a Domenica Live il sesso del bambino. Paola Caruso, nato il figlio Michele. Il...

