Ronde van Drenthe femminile 2019 | Marianne Vos e Amy Pieters le favorite | Marta

Ronde van Drenthe 2019 : Matteo Moschetti e Marco Canola le speranze azzurre - tracciato movimentato con sedici settori in pavé : Si correrà domenica 17 marzo la Ronde van Drenthe 2019, classica inserita nel calendario del UCI Europe Tour in qualità di evento di classe 1.HC. La corsa in linea andrà in scena in Olanda, nella provincia del Drenthe, e può vantare una lunghissima tradizione essendo nata nel 1960 come prova riservata esclusivamente ai dilettanti. Dal 1996 l’organizzazione ha poi aperto anche ai professionisti, elevando ulteriormente il prestigio della ...