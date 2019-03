Ronde van Drenthe 2019 | Matteo Moschetti e Marco Canola le speranze azzurre | tracciato

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Si correrà domenica 17 marzo lavan, classica inserita nel calendario del UCI Europe Tour in qualità di evento di classe 1.HC. La corsa in linea andrà in scena in Olanda, nella provincia del, e può vantare una lunghissima tradizione essendo nata nel 1960 come prova riservata esclusivamente ai dilettanti. Dal 1996 l’organizzazione ha poi aperto anche ai professionisti, elevando ulteriormente il prestigio della corsa. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ceco Frantisek Sisr, allora con la maglia della CCC Sprandi Polkowice.Il calendario internazionale non agevola la presenza in Olanda di corridori di primo piano del panorama internazionale. Collocata infatti in concomitanza con Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, lavandovrà accontentarsi di un gruppo partenti di livello certamente non eccelso. Saranno soltanto due le ...

