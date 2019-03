Cristiano Ronaldo - con il pallone della Champions fa gol anche in famiglia : TORINO - Dopo la tempesta di emozioni, è arrivato il momento di godersi un pò di relax. E cosa c'è di meglio se non passare del tempo a casa con la propria famiglia? Sembra essere questo il segreto di ...

Sconcerti : 'Ronaldo unico - Bernardeschi come Rummenigge - Allegri andrà via' : La nota firma della cronaca sportiva Mario Sconcerti ha affidato a "Calciomercato.com" le proprie impressioni riguardo al momento della Juventus. Durante il suo intervento la firma del Corriere della Sera ha espresso il proprio pensiero su alcuni dei protagonisti del trionfo Champions con l'Atletico, dove i bianconeri con una prestazione storica hanno schiantato l'Atletico Madrid rimontando il passivo del Wanda Metropolitano. Ronaldo non sbaglia ...

Ronaldo su Instagram sicuro di vincere 5 giorni prima del trionfo con l'Atletico : "Li schiacceremo" : L'ex juventino Evra e grande amico di Cr7 svela la chat: "Tranquillo, fratello, 'we smash them': in casa passeremo"

Cristiano Ronaldo a rischio squalifica per l'esultanza dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo rischia uno stop forzato in seguito all'esultanza dopo la tripletta che ha sancito il passaggio ai quarti di finale della Juventus. L'asso portoghese ha festeggiato la qualificazione mostrando "los huevos", gli attributi, così come aveva fatto, durante la gara d'andata, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone.Secondo il "Mundo Deportivo" il rischio è la sanzione economica e sportiva la cui valutazione ...

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Messi contro Ronaldo - una sfida infinita a suon di gol e magie : Tripletta, il mondo juventino caricato sulle spalle prima, durante, dopo la partita. Il sigillo del fuoriclasse, l'uomo della Champions League, sollevata cinque volte. Sempre da protagonista. Otto ...

Caressa : 'Mi scuso con mia moglie - ma Cristiano Ronaldo fa innamorare' : L'argomento della settimana resta evidentemente l'impresa epica della Juventus, che è riuscita a ribaltare negli ottavi di finale di ritorno di Champions League il match di andata, finito 2-0 per l'Atletico Madrid. Protagonista indiscusso Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, che nell'intervista post partita ha ammesso come la Juventus lo abbia acquistato proprio per questo motivo, ovvero quello di essere decisivo nei match importanti, in ...

Messi risponde a Cristiano Ronaldo : “cucchiaio” da fenomeno contro il Lione [VIDEO] : Leo Messi non vuole essere da meno rispetto a Cristiano Ronaldo ed anche oggi lo ha dimostrato con un gol da campione Cristiano Ronaldo ha messo in scena uno show ieri sera nella gara tra Juventus ed Atletico Madrid, quest’oggi Leo Messi ha voluto rispondere al suo collega e rivale. La Pulce ha sbloccato la gara tra Barcellona e Lione, dopo lo 0-0 dell’andata. Su calcio di rigore l’attaccante argentino ha optato per un ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...