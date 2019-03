Roma | bus Atac prende fuoco a piazzale Clodio davanti al tribunale

Roma - bus Atac prende fuoco a piazzale Clodio : Paura a piazzale Clodio a Roma. Un bus Atac ha preso fuoco davanti al tribunale. Al momento non si segnalano feriti. Le fiamme sono altissime. I vigili del fuoco sono sul posto per domare...

Paura sull’A1 altezza nord di Roma : bus in fiamme con a bordo scolaresca : Roma – Attimi di Paura per una scolaresca in gita diretta a Firenze. Il pullman turistico su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull’autostrada A1, direzione nord, all’altezza del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone nei pressi di Fiano Romano, a nord di Roma. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre e due autobotti del comando dei Vigili del ...

Roma : maxi retata al Colosseo contro abusivismo - 40 i fermi : Roma – È in corso una vasta operazione a contrasto dell’abusivismo commerciale in zona Colosseo da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I gruppo, coordinati da Maurizio Maggi. Al momento sono 40 le persone fermate, tutte di nazionalita’ straniera, condotte al Comando generale di via della Consolazione per le procedure di foto-segnalamento. L'articolo Roma: maxi retata al Colosseo contro abusivismo, 40 i ...

Roma : piccolo salto nel futuro per Capitale - provati minibus Navya senza autisti : Roma – Un breve salto nel futuro per provare i bus a guida autonoma che potrebbero arrivare, un giorno, sulle strade di Roma. Ma ancora senza impegni vincolanti. E’ stato presentato questa mattina nel piazzale della sede dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ il prototipo di un minibus dell’azienda ‘Navya’, 100% elettrico e soprattutto a guida autonoma, in altre parole senza autisti a bordo. Il ...

Roma - arrestato il regista Pino Flamini : avrebbe abusato di aspiranti attrici : I Carabinieri della stazione di Roma San Pietro, hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 69enne e regista, Pino Flamini. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, Flamini avrebbe abusato di cinque aspiranti attrici, tra gli anni 2011 e 2018. Alcune di loro sarebbero state anche minorenni. I fatti sono stati denunciati da alcuni stretti collaboratori dell'uomo, che hanno così posto fine alle ...

Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : 'Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni' : ... sarebbe stato possibile ricostruire che l'uomo si presentava come affermato regista e prospettava alle ragazze una redditizia carriera nel mondo dello spettacolo. Alle aspiranti attrici proponeva ...

Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : “Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni” : Organizzava provini per la produzione di un film, poi mai realizzato. Ma era solo un escamotage per abusare sessualmente delle aspiranti attrici, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Con quest’accusa i carabinieri della compagnia di San pietro hanno arresto Pino Flamini, regista Romano di 69 anni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari: è accusato di Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di ...

Abusava di aspiranti attrici - anche minorenni - organizzando finti provini : arrestato "regista" a Roma : I carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato, su ordine emesso dal gip, un 69enne Romano, regista e produttore artistico, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di cinque ragazze, di cui tre minorenni all'epoca dei fatti. L'indagine è partita dalla denuncia di due collaboratori dell'indagato. Le indagini hanno consentito di accertare le responsabilità dell'uomo che avrebbe ...

Roma : cani denutriti e malati - sequestrato allevamento abusivo : Roma – Undici cani malati, denutriti e pieni di parassiti, di cui una femmina in avanzato stato di gravidanza, detenuti in una struttura fatiscente ed abusiva, tra montagne di feci e urina, senza cibo ne’ acqua: l’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa di Roma, coadiuvate dai veterinari della Asl Roma 2 e dal personale della Polizia di Roma Capitale, ha portato al sequestro degli animali, della struttura e ...

Roma : controlli contro illegalità e abusivismo a Termini : Roma – Tre persone arrestate, 13 denunciate e 10 proposte per “Daspo urbano” e’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo nell’area della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e vie limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale, svolto dalle ore 16 alle 24 di ieri domenica 10 marzo, da i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi ...

Roma - Rosella Sensi : 'Di Francesco un grande. La nuova società? Il calcio non è solo business!' : Una famiglia porta quel coinvolgimento giusto per non rendere troppo arido questo sport che di arido non ha nulla. La nuova società? Ho le mie idee, ma non dispenso consigli. Forse a campionato ...

Roma : controllo abusivi a Colosseo e Fori - denunce e multe : Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, finalizzato al contrasto di fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado. Il bilancio dei controlli e’ di 6 persone denunciate, 5 sanzionate e proposte per il Daspo urbano e 20 venditori ambulanti multati. Cinque cittadini ...

Roma : sequestrati 10 metri cubi merci e fermate 15 persone in mercato abusivo : Roma – La Polizia locale di Roma questa mattina e’ intervenuta a piazzale delle Gardenie, presso un mercato abusivo, dove ha fermato 15 persone. Grazie all’operazione del V gruppo di Polizia locale di Roma Capitale, diretto da Mario De Sclavis, sono stati sequestrati oltre 10 metri cubi di merci, in buona parte provenienti da attivita’ di rovistaggio dai cassonetti. Quindici appunto le persone fermate, tutte di ...

Champions - Roma : col Porto ritorno al 4-2-3-1. Rebus Zaniolo