Risultati Serie B | 29^ giornata | diretta live a partire da stasera

(Di venerdì 15 marzo 2019)B – Si torna subito in campo per il campionato diB, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. Laprende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nelladi sabato, il Benevento è chiamato al riscatto davanti al pubblico amico contro lo Spezia, il Foggia non può permettersi passi falsi in casa contro il Cittadella. Il Livorno dovrà vedersela con la Salernitana, il Padova contro il Perugia mentre il Verona affronta l’Ascoli. Domenica il Palermo affronta il Carpi, il Venezia contro la Cremonese, trasferta per il Lecce contro il Crotone.B, 29^Pescara-Cosenza 15/03 ORE 21 Benevento-Spezia 16/03 ORE ...

