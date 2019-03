Risultati Serie A | 28^ giornata | diretta live | risultati e classifica aggiornati

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : la Fiorentina accorcia le distanze : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: CAGLIARI-Fiorentina 2-1 (52′ Joao Pedro, 66’Ceppitelli, ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : botta e risposta tra Pescara e Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : raddoppia il Cagliari : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-FIORENTINA 2-0 (52′ Joao Pedro, ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : inizia la ripresa tra Pescara e Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : Cagliari in vantaggio : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-FIORENTINA 1-0 (52′ Joao Pedro) SASSUOLO-SAMPDORIA ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : inizia il secondo tempo di Cagliari-Fiorentina : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-Fiorentina 0-0 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle 15) SPAL-ROMA ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : fine primo tempo Cagliari-Fiorentina 0-0 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-Fiorentina 0-0 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle 15) SPAL-ROMA ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : in campo Pescara-Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : in campo Cagliari-Fiorentina : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-Fiorentina 0-0 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle 15) SPAL-ROMA ...

Risultati Serie D - diretta live a partire da domenica : La Serie D torna in campo. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio, le squadre dei nove raggruppamenti della quarta divisione nazionale scendono sul rettangolo di gioco. Nel girone B si sfidano le prime quattro: la capolista Como va in casa del Rezzato, il Mantova ospita la Pro Sesto. Nel girone D, tutto facile per il Modena secondo, che ospita in casa il fanalino di coda Classe. Nel girone F la capolista Cesena va in casa della ...

Risultati Serie C - diretta live a partire da domani : Risultati Serie C diretta live – Nel gruppo A, la capolista Entella va ad Alessandria, interessante scontro playoff tra Carrarese ed Arezzo. Nel gruppo B, Pordenone impegnato nel Monday night contro il Monza. Nel gruppo C continua il duello al vertice tra Juve Stabia e Trapani con i campani impegnati nella difficile trasferta di Catania, mentre i siciliani affrontano in trasferta la Virtus Francavilla. Gruppo A Alessandria-Entella ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live a partire da stasera : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie A - 28^ giornata : la diretta live a partire da stasera : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: CAGLIARI-FIORENTINA (oggi alle 20,30) SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle ...

Serie B - 28^ giornata : Risultati e classifica aggiornata : in campo il Palermo : 1/29 Paola Garbuio/LaPresse ...