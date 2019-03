' Revenge porn' in forte crescita

"Così batteremo il Revenge Porn" Caso Sarti e non solo. L'intervista : "È un testo sottoscritto da decine di senatori del Movimento 5 Stelle, un intervento normativo che serve a prevenire e punire la diffusione in rete di materiale sessualmente esplicito senza l'espresso consenso delle persone coinvolte Segui su affaritaliani.it

Giulia Sarti - bufera video hard : legge in Senato contro il Revenge porn : 'Basta diffondere dati riguardanti la sfera intima di una persona per il solo fatto che si tratti di un personaggio noto o che eserciti funzioni pubbliche', serve 'il pieno rispetto della sua vita ...

Giulia Sarti - nessun video hard nuovo : carcere per il Revenge porn sul web - via al ddl : Oggi però è sul caso Sarti che la politica fa sentire la sua voce. 'Quello che sta succedendo è uno schifo', commenta il ministro Di Maio che trova 'assurdo che trasmissioni di reti nazionali ...

Il caso Sarti accelera l'iter della legge contro il Revenge porn : È diventata un caso politico la vicenda del materiale privato appartenente alla deputata di M5s Giulia Sarti, diffuso illecitamente e circolato sulle chat nelle ultime ore. Già nell'occhio del ciclone per la questione dei mancati rimborsi e per la battaglia legale con l'ex-compagno Bogdan Tibusche, in seguito alla quale si è autosospesa dal Movimento e ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della commissione Giustizia di ...

Sesso - filmini e Revenge porn : la sessuologa sul caso di Giulia Sarti - “libertà sessuale dovrebbe essere un diritto di tutti” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, sul caso Giulia Sarti e sul tema del revenge porn. “La libertà sessuale dovrebbe essere un diritto e fatti del genere ci fanno capire che non lo è -ha detto la sessuologa-. Nel momento in cui emergono fatti di questo tipo abbiamo una forte condanna morale con critiche ed insulti con un retrogusto di ...

Giulia Sarti - il Parlamento la difende Ddl in Senato contro il Revenge porn : Per la Meloni si tratta di 'una violenza sulla quale mi aspetto una condanna netta da parte di tutta la politica italiana', mentre la vicepresidente della Camera Carfagna ha definito 'infame atto di ...

E Revenge porn fu : E Revenge porn fu – da Il fatto quotidiano #Sarti #giuliasarti #Revengeporn #m5s #satira #14marzo #fattoquotidiano #cartoon #politica #leiene #natangelo L'articolo E Revenge porn fu proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Revenge porn su Giulia Sarti : la legge e il buon senso : (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) La legge dovrebbe proteggerci. Ma non ce la fa sulle strade reali del nostro Paese, figuriamoci sulle autostrade digitali. Il buon senso, o chiamatelo come volete – sensibilità, allerta, diffidenza – dovrebbe proteggerci prima della legge. Aiutandoci, che ci piaccia o meno, a limitare le opportunità di rischio future. Anche, se del caso, restringendo la nostra libertà sovrana e assoluta di fare quello che ci ...

La mamma a Tgcom24 : siamo tutte Tiziana Cantone |Laura Boldrini : uniti contro il Revenge porn : Maria Teresa Giglio, madre della campana suicida dopo alcuni video intimi diffusi in Rete: "Nessuno è sicuro online". Le fa eco l'ex presidente della Camera: "La senatrice M5s Evangelista ha ascoltato le associazioni che si battono contro questi episodi".

Revenge porn - M5S agli attivisti : “Nostra legge è per tutti - pronti a lavorare con Boldrini” : La senatrice del M5S Evangelista, che nei giorni scorsi ha depositato una proposta di legge contro il Revenge porn, ha risposto su Fanpage.it agli attivisti di 'Insieme in rete', che l'avevano accusata di aver 'copiato' il testo normativo dalla loro petizione. La senatrice: "Sono stupita delle polemiche, sono pronta a incontrare le associazioni e Laura Boldrini per lavorare insieme"Continua a leggere

Revenge porn - M5S agli attivisti : “Nostra legge è per tutti - pronta a lavorare con Boldrini” : La senatrice del M5S Evangelista, che nei giorni scorsi ha depositato una proposta di legge contro il Revenge porn, ha risposto su Fanpage.it agli attivisti di 'Insieme in rete', che l'avevano accusata di aver 'copiato' il testo normativo dalla loro petizione. La senatrice: "Sono stupita delle polemiche, sono pronta a incontrare le associazioni e Laura Boldrini per lavorare insieme"Continua a leggere

Revenge porn - proposta di legge M5S ‘copia’ (senza citarla) petizione di ‘Insieme in rete’ : La proposta del M5S ricalca il contenuto della petizione lanciata dalle associazioni 'Insieme in rete', 'Bossy', e 'Sentinelli', che hanno raccolto 100mila adesioni. Il percorso ha portato alla stesura di un'altra proposta di legge, che porta la firma di Laura Boldrini, e che verrà presentata a giorni. Ma gli esponenti pentastellati non hanno interpellato né la deputata di LeU né tantomeno gli attivisti.Continua a leggere

Revenge porn - proposta di legge M5S copia (senza citarla) petizione di ‘Insieme in rete’ : La proposta del M5S ricalca il contenuto della petizione lanciata dalle associazioni 'Insieme in rete', 'Bossy', e 'Sentinelli', che hanno raccolto 100mila adesioni. Il percorso ha portato alla stesura di un'altra proposta di legge, che porta la firma di Laura Boldrini, e che verrà presentata a giorni. Ma gli esponenti pentastellati non hanno interpellato né la deputata di LeU né tantomeno gli attivisti.Continua a leggere

Cosa prevede la proposta del Movimento 5 stelle sul Revenge porn : (foto: PA Images via Getty Images) Rendere ufficialmente il revenge porn un reato e punire, anche col carcere, chi pubblica e diffonde in rete immagini o video con un contenuto sessuale esplicito senza il consenso degli interessati. È questa l’idea alla base dell’ultima proposta del Movimento 5 stelle al Senato. Il testo, presentato dalla senatrice Elvira Lucia Evangelista, è stato sottoscritto da quasi tutti i suoi colleghi e ...