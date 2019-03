Rete idrica e fognaria in zona Penta a Nardò | affidato l' incarico per il progetto

Enea brevetta sistema che rileva sostanze nocive nella Rete idrica : Roma, 15 mar., askanews, - Un sistema in grado di stimare nella rete idrica la concentrazione di sostanze nocive alla salute, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali ...

Dall'Enea di Portici il brevetto per rilevare sostanze nocive nella Rete idrica : In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Enea presenta un sistema brevettato in grado di stimare la concentrazione di sostanze nocive alla salute nella rete idrica, consentendo una gestione ...

Acqua : ENEA brevetta sistema per rilevare sostanze nocive nella Rete idrica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), ENEA presenta un sistema brevettato in grado di stimare la concentrazione di sostanze nocive alla salute nella rete idrica, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Sviluppato dai ricercatori ENEA di Portici (Napoli), in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell’acquedotto “Santa Sofia” gestito da Acqua Campania ...

Terni - interventi alla Rete idrica : Terni - Lavori di manutenzione straordinaria sono in programma domani e giovedì. Domani a Terni gli interventi, con cantiere dalle 8 alle 13, riguarderanno Via Capponi/Via Euclide e zone limitrofe. ...

Roma : allagamenti in zona Cipro - si rompe Rete idrica : Roma – Strade allagate a Roma da poco dopo le ore 16 in zona Cipro a causa della rottura di una condotta idrica tra via Domenico Millelire e via Sivori. Sul posto i Vigili del fuoco e i tecnici di Acea che stanno provvedendo a chiudere il flusso dell’acqua per individuare il guasto. L'articolo Roma: allagamenti in zona Cipro, si rompe rete idrica proviene da RomaDailyNews.