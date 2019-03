Renault TCe 130 e 150 | due nuovi motori a benzina per la Captur

Renault Captur - Al volante della 1.3 TCe Turbo : Partiamo da un presupposto: lattuale edizione della Captur è un prodotto che non ha più nulla da dimostrare. Dal 2013, infatti, è un best seller assoluto della produzione Renault, tanto che dal lancio in Italia ne sono state vendute oltre 140 mila unità (di cui circa 30 mila lo scorso anno) e dal 2015 è pure il B-Suv di fabbricazione straniera più apprezzato nel Bel Paese. Ma il tempo passa, le concorrenti crescono e per continuare a essere ...