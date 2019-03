Reddito di cittadinanza | come richiedere l’Isee e compilare la Dsu

leggioggi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ildi, richiedibile a partire dal 6 marzo 2019, è una misura che serve per sostenere quei soggetti che vivono al di sotto della soglia di povertà – stimata dall’Euro Istat in 780 euro mensili – e per ricollocarli, in base a un patto per il lavoro, nel mercato del lavoro. Considerata la finalità dello strumento, rivolto appunto ai soggetti meno abbienti, le norme contenute nel D.L. n. 4/2019 – che istituisce appunto l’agevolazione – prevedono l’obbligo di attestare la veridicità delle condizioni, sia economiche che familiari, attraverso il modello ISEE, richiedibile a seguito della compilazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica).Masi richiede? Qual è la durata di validità? Quali documenti presentare per la compilazione? Andiamo con ordine e vediamo quello che c’è da sapere sul modello Isee.Guida aldidi ...

