Real Madrid | Zidane carica l’ambiente | “Ora sono tornato a casa”

Futuro Mbappè : sarà ancora duello Juve-Real Madrid : TORINO - Meglio essere allenati da 'mister Champions' o giocare assieme al Re della Coppa con le grandi orecchie? Kylian Mbappé continua a ripetere che 'la prossima stagione di sicuro giocherò ancora ...

Real Madrid - Isco prova a rilanciarsi : “il ritorno di Zidane è una buona notizia - lui ama questa società” : Finito ai margini della squadra con Solari, Isco prepara il proprio rilancio grazie al ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos Solo ventisei presenze raccolte in stagione, condite da quattro gol e un solo assist. Numeri non proprio esaltanti per Isco, finito ai margini del Real Madrid durante la gestione Solari. LaPresse/Reuters Il ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos è un’ottima notizia per il talento spagnolo, pronto a ...

Risultati Eurolega : grande vittoria dell’Olimpia trascinata da James - vincono Real Madrid e Zalgiris : Olimpia Milano vittoriosa contro l’Olympiacos nel ventiseiesimo turno di Eurolega, playoff un po’ più vicini Serata splendida per l’Olimpia Milano in Eurolega, a fare da contraltare a quanto accaduto nel calcio con l’Inter sconfitta a Milano dall’Eintracht. Come detto, l’Olimpia ha vinto contro l’Olympiacos, trascinata da un grande Mike James da 27 punti ed una leadership da favola. 66-57 il ...

Militao - il nuovo Pepe che ha stregato il Real Madrid : altra beffa per la Juventus : Un buon auspicio per il giovane brasiliano che da luglio comincerà la sua avventura in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Militao al Real Madrid : ufficiale per la prossima stagione : Eder Militao sarà un giocatore del Real Madrid a partire dalla stagione 2019/2020. Era nell'aria da qualche mese: il difensore attualmente impegnato nel Porto era da tempo nel mirino del Real, tanto che oggi arriva soltanto l'ufficialità. Un contratto di sei anni, quindi fino al 2025, lo terrà legato ai blancos di Zinedine Zidane. Il club ha comunicato oggi la notizia dell'acquisto del ventunenne brasiliano per la prossima stagione. Il reparto ...

Josè Mourinho sul ritorno di Zidane : “è perfetto per il Real Madrid” : Il ritorno di Zinedine Zidane “è perfetto per il Real Madrid”. Sono le importanti dichiarazioni di Josè Mourinho, intervistato da El Chiringuito Tv, l’ex United ha commentato così la decisione del Real Madrid di richiamare il francese al posto di Solari. “E’ perfetto con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, ...

Real Madrid - Zidane ha il primo colpo : ecco Militão per 50 milioni! : TORINO - Si è rimesso sulla stessa panchina che aveva lasciato dopo la terza Champions League consecutiva conquistata il 31 maggio 2018 a Kiev, quella del Real Madrid , ed ora Zinedine Zidane ha già ...

