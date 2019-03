Ranking Uefa | il Napoli sale al 14esimo posto e torna quasi ai tempi di Benitez

Ranking Uefa - la classifica : occhio alla posizione della Juventus! : Ranking Uefa- L’Uefa ha diramato la classifica del Raking Uefa dei club europei. Poche novità in cima alla classifica, con la Juventus ferma al 5° posto della classifica, preceduta proprio dall’Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League. Al primo posto il Real Madrid, al secondo posto il Bayern Monaco, terzo il Barcellona. Le altre squadre […] More

Ranking Uefa. Il Napoli si prepara al sorpasso di Roma e Shakhtar : La formazione di Carlo Ancelotti mette a segno il terzo risultato positivo di fila in Europa League e macina punti nel Ranking Uefa Attualmente il Napoli è salito al 14esimo posto in Europa, ad un passo dal 13esimo dello Shakhtar già eliminato, stesso discorso per la Roma 12esima ed il Borussia 11esimo. Ma non bisogna dimenticare che il conteggio del Ranking tiene conto degli ultimi 5 anni e per questo a settembre gli azzurri perderanno i ...

Ranking Uefa - bianconeri nella top 5 : sorpresa Atletico - ecco le posizioni : Ranking UEFA – Non perde posizioni la Juventus nel Ranking UEFA nonostante la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il 2-0 subito a Madrdi dai colchoneros, che ha compromesso la qualificazione ai quarti, non è costata però il quinto posto ai bianconeri. La vecchia signora con 120.000 è a debita distanza dal […] More

Ranking Uefa - il Napoli è 15esimo e insegue il Liverpool di Klopp : La vittoria contro lo Zurigo non fa sorridere solo Verdi ed Ounas, ma anche Carlo Ancelotti e tutto il Napoli. La squadra azzurra incamera un'altra vittoria europea e tiene il passo anche nella ...