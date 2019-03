Rakuten TV | come funziona il nuovo «Blockbuster» online

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) RegistrazioneL’interfacciaAcquistare o noleggiareIl costoI requisiti tecniciI dispositivi compatibiliAnche se in Europa gli utenti registrati suTV sono già diversi milioni, non tutti in Italia conoscono ancora questo servizio. Si tratta essenzialmente di una piattaforma di video on demand; e qui potrebbero risuonarvi nella mente i nomi di Netflix e Amazon Prime Video. Ma in realtà la faccenda è diversa.Sì, perché innanzitutto su, che in giapponese significa ottimismo, i film si acquistano e, in certi casi, noleggiano. E poi perché propone principalmente (ma non esclusivamente) le ultime uscite del grande schermo. Un po’se la catenaavesse traslocato, insomma.Quindi niente abbonamento, niente account da condividere, niente di tutto ciò. Non si paga un tot al mese per avere un all you can see dei titoli disponibili, ma si acquistano o ...

