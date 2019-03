Quando esce The Fix | trama | cast e anticipazioni serie tv

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)The Fix:tv È ormai in arrivo latelevisiva The Fix, legal drama prodotto e distribuito dall’emittente statunitense ABC. Creata da Marcia Clark (avvocatessa e autrice per la televisione), Elizabeth Craft e Sarah Fain (già ideatrici di Women’s Murder Club), laè attualmente confermata per una stagione di 10 episodi.Il primo trailer di The Fix era stato rilasciato da ABC il 15 maggio 2018. Nel dicembre dello stesso anno, invece, è stata definita la data nella quale avverrà la prima visione della, ossia il 18 marzo 2019.The Fix: LaFilo conduttore di The Fix sono le vicende di un procuratore legale di Los Angeles, Maya Travis. La donna subisce una sconfitta in un caso di grande rilievo, nel quale è accusata di duplice omicidio una star del cinema. Per sottrarsi alla stampa, decide di ...

